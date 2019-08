Make Love - Wie lieben Teenager?

[ZDF]Kloes: Guten Abend allerseits. In wenigen Minuten beginnt der Chat mit Ann-Marlene Henning.



Ann-Marlene Henning: Guten Abend. wer ist da?



Gast330 (Gast): Hallo wie viele Sendungen werden von Ihnen ausgestrahlt bzw sind schon ausgestrahlt worden?



Gast531 (Gast): Bin leider kein Teenager mehr und habe die Sendung nur mit einem Auge verfolgt. Bei wlecher Schulform waren Sie zu Gast in der Sendung?



Ann-Marlene Henning: Ups! Da fragen Sie aber eine Dänin etwas ganz schwieriges! Wir nennen das alles anders. Ich bleibe Ihnen hier Antwort schuldig.



Gast531 (Gast): Wie glaubhaft sind Aussagen zu sexueller "Erfahrung" in einer solchen Altersgruppe? Auch wenn es anonym ist, könnte da doch Übertreibung im Spiel sein?



Ann-Marlene Henning: Ich denke, diese Jugendliche waren sehr ehrlich, es war ihnen eher peinlich "zu dick aufzutragen" ...



Ann-Marlene Henning: Vielen Dank! Für mich war es auch interessant! Immer wieder lerne ich dabei - auch von solchen jungen Menschen. Ganz spannend, wie weit sie schon sind, mir kommt es vor, weiter als ich in dem Alter!



boodle: Hallo, nochmal meine Frage. Wie wirkt sich die Psyche und der Körper bei Menschen mit Behinderungen aus, die nicht die Möglichkeit haben, ein Sexleben zu führen?



Ann-Marlene Henning: Hallo! Eine große - und schwierige - Frage, denn es hängt doch sehr davon ab, welche Behinderung ... Sie meinen wohl, wenn jemand einfach kein Sex hat? Haben kann? Das kann eine sehr große Auswirkung haben, auf der anderen Seite kann es auch sein, dass es gar keinen Thema ist. Wirklich schwer zu beantworten ohne genaueres Wissen. In jedem Fall ist es ein wichtiges Thema. Steht auch auf dem Plan auf dem Master-Studio in Sexologie in der Hochschule, in der ich als Assistentin arbeite. Nicht viele Sexologen beschäftigen sich damit. ich kriege öfter Anfragen von Institutionen, die mehr wissen wollen ...



Gast531 (Gast): Früher als Teenager, war man immer baff erstaunt (und unter Druck) weil scheinbar alle 14 - 16-Jährigen schon Sex-Erfahrungen hatten ... nur man selbst nicht ;)



Ann-Marlene Henning: Ich auch nicht! Ich war die zweit Letzte in der Klasse mit fast 17!



Gast531 (Gast): Was würden Sie Eltern von Teenagern (Jungs) raten - wann ist es Zeit für Aufklärung?



Ann-Marlene Henning: Diese Frage erschrickt mich fast immer ;-) Denn eigentlich sollte Aufklärung - in seiner breiteste Form - schon sehr früh anfange, gleich im ersten Lebensjahr, indem der Erwachsene zeigt, dass es in ordnung ist, den eigenen Körper zu entdecken, als Beispiel. Von dort geht es dann weiter, irgendwann wird aufgeklärt in "Wo kommen die Babys her?" In der Pubertät sollte am besten schon einiges angelegt sein. ABER: Es ist nie zu spät! Viele Teenager mögen aber nicht dieses "gewisse Gespräch" mit de Eltern führen. Vielleicht kann das jemand anders machen. Ältere Geschwister. Tante. Jüngere Bekannte.



Gast233 (Gast): Guten Abend liebe Frau Henning, meine Frau und ich haben Ihre Sendung geschaut und waren sehr gerührt von der Offenheit, Ernsthaftigkeit und dem Mut der Jugendlichen. Wir hoffen, dass Ihre Art von Arbeit sich an vielen, vielen Schulen durchsetzt und sich gesellschaftlich durchsetzt! Sagen Sie, war die Offenheit und Atmosphäre eher außergewöhnlich oder finden Sie das häufig so vor, wenn Sie auch derart offen mit den Jugendlichen arbeiten? Herzliche Grüße aus Hamburg!



Ann-Marlene Henning: ich finde es eigentlich immer vor! Neulich sagte eine Biologielehrerin danach: "Unglaublich! Seitdem Sie hier waren, reden sie wie ganz selbstverständlich über Sex. Obwohl ich daneben stehe! Sie wollen unbedingt mit dem Thema weiter machen, bestehen drauf!" Da freut sich die sexologin. Die Biologielehrerin hat sich denn ein wenig aufklären lassen ;-)



Gast330 (Gast): Die ZDF Dokumentation hat nichts mit ihre Staffel zutun oder? Sprich die dvd die es zu kaufen gibt sind anders als die Dokumentation die jetzt im ZDF ausgestrahlt werden ?



Gast234 (Gast): Versuche seit einiger Zeit den ersten Sex mit meiner Freundin aber es klappt nicht. Sie sagt es tut ihr weh. Sei evrkrampft, glaube ich. Was können wir tun?



Ann-Marlene Henning: Ja, genau das kann sein, dass es weh tut. Wahrscheinlich erwartet sie den schmerz, den so viele denken, der kommen muss. dabei ist es meist nicht der Fall. Tipp: Beim Petting finde mal raus, ob deine Freundin ein Jungfernhäutchen hat, denn viele haben gar keines, obwohl sie absolut immer noch Jungfrauen sind. Warum sage ich das: weil es einige wenige Mädchen gibt, bei denen das Hätchen sehr dick ist. Wenn Ihr das rausfindet, wisst ihr, ob sie sich überhaupt sorgen muss. Ihr könnt auch in jedem fall Gel benutzen, dann wird es noch einfacher. Verkrampft sein, aknn aber auch einfach ein zeichen dafür sein, dass sie noch nicht ganz so weit ist, wie ihr Kopf es gerne sein möchte. Das täusch manchmal, wennman jemand so gerne mag ;-) Schau mal auch unter www.lilli.ch (Schweiz) Da findest du viele Antworten!



boodle: Ich bin seit meinem 4. Lebensjahr querschnittgelähmt und kann meinen Körper nicht bewegen. Der Wunsch nach Sexualität bleibt natürlich. Wenn es Institutionen gibt die sich mit der Thematik speziell beschäftigen, würde ich gerne den Kontakt aufnehmen. Oder Auskünfte darüber geben, wie ich es als Jugendlicher erlebt habe.



Ann-Marlene Henning: Würdest du mir bitte unter info@doch-noch.de schreiben. Das ist meine Therapeuten-Website. Da können wir besser darüber schreiben oder villeicht dazu telefonieren (kostenlos natürlich). Wichtiges Thema, wie eben schon erwähnt. Toll, dass du darüber reden magst!



mrabc: Wie löse ich beim Sex die Blockade bzw. den ständigen Gedanken daran, dass eine ungewollte Schwangerschaft entstehen kann, obwohl wir mit Kondom verhüten?



Ann-Marlene Henning: Puh! Das kann schwer sein. Ich würde es mit einer natürlichen Verhütung zusätzlich versuchen: also genau wissen, wann mein Eisprung ist, es gibt tolle Apps mit denen eingetragen werden kann, wie die Morgentemperatur ist und dann kriegt man nach und nach Kurven, die schon - in Verbindung mit Kondom - sehr zuverlässig sind. Verhütungsmethoden zusammen nutzen also ... Scahut mal, was es alles gibt. Diese Sorge ist erstmal völlig normal, sollte nur nicht über lange Zeit zu sehr Bedeutung kriegen.



Gast635 (Gast): Hallo Frau Hennig, was macht man als Mann falsch wenn die meistens Frauen einem sagen wir sind Freunde mehr aber nicht?



Ann-Marlene Henning: Das ist sehr schwer von hier aus zu sagen! Dann hat es einfach nicht gefunkt. Es geht nämlich wahrscheinlich nicht darum, dass du etwas falsch machst. Natürlich gibt es auch menschen, denen es nict so von Natur aus liegt, den tollen verführer zu machen oder alles "im griff zu haben". das Tolle ist: meist steht auf einmal ein mensch da und findet genau das genau richtig. jeder zweifelt mal an sich. Wenn es so weiter geht: jemanden aufsuchen und darüber sprechen. ich sehe dein/Ihr Alter gerade nicht, daher nur diese lurze Antwort ...



Gast234 (Gast): Ab und zu liest man, dass die Pille die Sexualität verändert - kann da was dran sein? Welche Verhütungsmethode empfehlen Sie?



Ann-Marlene Henning: Ja, da kann was dran sein. Oft nimmt die Pille die Lust! Die Pillen sind aber sehr unterschiedlich. An dieser Stelle empfehle ich auf meinen Film-Blog zu schauen: www.doch-noch.tv Denn da habe ich einen Blog zu der "Pille" gedreht und sehr viele leute haben dazu reingeschrieben (auch Ärzte) und ihre Erfahrung mit verschiedenen Pillen-Marken beschrieben. Es ist schwer diese Frage generell zu beantworten, weil gerade Verhütungsmittel so unterschiedlich sind und nicht jeder gleich empfindet. Viele (auch junge Leute) haben Erfolg mit der Mirena-Hormonspirale. Ohne Hormone: wie ich eben schon schrieb ... Morgentemperatur messen und die eigene Monatskurve kennenlernen, rausbekommen wie der Schlem in der Vagina sich benimmt, daraus lassen sich schon sichere Zeiten finden ... dazu dann Kondom oder eine andere vehütung nehmen. Auch das Alter spielt für die Präferenz meist eine Rolle.



Gast436 (Gast): Guten Abend. Sollte man auf hormonelle Verhütungsmittel verzichten?



Ann-Marlene Henning: Kann man so nicht pauschal sagen. es gibt Leute, die sich sehr, sehr sicher fühlen möchten, die nehmen dann doch noch Hormone und es ist für sie richtig. So war es auch bei mir. Abgesetzt habe ich sie aber dann schon nach 3-4 jahren, weil mein Körper so heftig darauf reagiert hat. Als ich viel älter war, gab es dann die Hormonspirale - mit der kam ich klar. Da ist aber auch eine viel geringere Menge an Hormone drin. Ich gehe davon aus, dass du die Antworte von gerade eben auch lesen kannst, da steht dann noch mehr zu!



Gast234 (Gast): Wann kommen die nächsten Folgen?



