Make Love - Raus aus der Routine

[ZDF]Kloes: Guten Abend allerseits. In wenigen Minuten beginnt der Chat. Es darf gerne schon gefragt werden - ich sammele dann die Fragen.



Redaktion: Die Redaktion begrüßt alle Make Love-Freude zum mitternächtlichen Chat!



Gast64 (Gast): Hallo, macht Ann-Marlene den Chat selbst?



[ZDF]Kloes: Ja, selbstverständlich ... momentan habe ich aber noch keine Rückmeldung von ihr



Redaktion: Wenn Sie Fragen an die Redaktion habe, wir sind da...



Ela2016: Ist dieser Chat themenbezogen zur heutigen Sendung?



[ZDF]Kloes: Wir orientieren uns zumindest am Thema der jeweiligen Folge. Interessante Fragen sind aber immer gern gesehen.



Boyan86: Sind auch Fragen möglich, die persönlich im Nachhinein beantwortet werden können?



Ann-Marlene Henning: Ich muss diese Frage leider mit Nein beantworten, denn das würde eine Flut von Fragen/Anfragen auslösen, die ich nicht alleine schaffen würde zu beantworten, es kommen ohnehin sehr viele Mails, meine Assistentin arbeitet - in Zusammenarbeit mit mir - in Eiltempo, in diesen tagen. Sorry!



Gast26 (Gast): Hi, ich kann meine Frage nicht auf dem Bildschirm sehen..



[ZDF]Kloes: Ich leite die Fragen an die Gäste weiter, wo sie dann einzeln beantwortet werden. Dauert ggf. einen Moment



Gast22 (Gast): Guten Abend, ich habe folgendes Problem: Ich bin 29, Jungfrau und habe jemanden kennengelernt mit dem ich offen darüber sprechen kann. Ich könnte mir vorstellen mit der Person zu schlafen, sei es auch später, da wir uns erst seit 1 Monat kennen. Allerdings verlange ich einen Test auf Geschlechtskrankheiten. Dies sprach ich allerdings hat ihn dies sehr verletzt. Er zieht sich zurück und bei mir führt es dazu, dass ich mich nicht fallen lassen kann solange er den Test nicht macht. Dies lehnt er allerdings ab.



Ann-Marlene Henning: Die Idee mit dem Test ist so schlecht aber nicht! Allerdings weiß ich von einigen "Anfängern" oder "Late Starters", dass sie eine besonders große, manchmal übertriebene, Angst vor Geschlechtskrankheiten haben, so dass ich fürs Erste eher zum Kondom raten würde, denn dann braucht es für eine Zeit lang keinen Test.



Gast64 (Gast): Hier sind Bastian und Marcel - wir haben keine Fragen an die Redaktion ;-) Wollten uns mal melden.



Redaktion: Das ist sehr nett!! Klasse!



Gast313 (Gast): cool, das die zwei hier sind, die sendung ist ja schon ne weile her nehme ich an ... hat sich die Situation auf dauer versbessert?



Gast64 (Gast): Alles ist fein und wir sind weiter im Austausch ;-)



MisterJackpot: So dann hätte ich auch mal eine Frage! Also ich hab seit über 2 Jahren einen festen Partner mit dem ich schon vor der Beziehung intensiven Sex hatte. Seit einem Jahr ist es richtig ruhig geworden bei uns in Sachen Sex. Wir sind zwar sehr viel am kuscheln und zärtlich miteinander, aber zum Sex kommt es nicht mehr. Und keiner spricht den jeweils anderen darauf an, obwohl wir ansonsten in allem vollkommen harmonisch sind! Was kann das Problem sein? Liegt es vielleicht an einem Kommunikationsmissverständnis. Wir liebe uns jedenfalls sehr, aber mich macht das unsicher....



Ann-Marlene Henning: Oft ist eines der "Probleme", dass Sie sich so lieben, denn "Liebe" an sich fördert nicht gerade die sexuelle Lust! Bei Liebe sind ganz andere Hormone und Neurotransmitter im Körper unterwegs, als beim Verliebtsein. Viele kennen diesen Zusammenhang nicht und verschweigen bestimmte "gesfährliche" Dinge, gerade WEIL sie lieben, um nämlich nicht abgelehnt zu werden oder den anderen zu verletzen. So spielt sich ein "aufeinander aufpassen" ein, das nicht besonders sexy ist! Zwei Partner dagegen, die sich trauen sich so zu benehmen, wie sie eigentlich sind, also Partner, die "für sich einstehen", können überhaupt erst als eigenständige Individuen gesehen werden vom anderen - und daher auch interessant für ihn oder sie sein - wie am Anfang. Trauen Sie sich also, klar und deutlich zu werden. zeigen Sie sich und Ihre Meinung, Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle. Schweigen führt zu genau dem, was Sie gerade haben!



Gast316 (Gast): Ist es auch möglich, Fragen über andere sexuelle Probleme zu stellen?



[ZDF]Kloes: Natürlich



Gast118 (Gast): könnt ihr inzwischen die Penetration ohne schmerzen fortführen oder nicht?



Gast26 (Gast): Wie lange sind die Filme online?



Redaktion: Mindestens fünf Jahre, aber aus Jugendschutzgünden nur von 22 bis 6 Uhr.



Gast313 (Gast): ok... ich finde es sehr gut, dass ihr den Mut gefunden habt, wir sind in einer ähnlichen Situation und ich fand das gut mal bei anderen zu sehen... ist ja kein Thema was man unbedingt mit Freunden bespricht...



Gast26 (Gast): Hallo, sind die Karten mit den verschiedenen Berührungspunkten aus der gestrigen Sendung irgendwo erhältlich?



Ann-Marlene Henning: Schreiben Sie mir bitte unter info@doch-noch.de Die Karten hat mein Mann gemacht, er ist Illustrator. Wir haben nur ein Set gemacht, aber da sehr viele leute danach gefragt haben, werde ich mit ihm sprechen, wie wir einige mehr produzieren können. Meine Assistentin wird Ihnen dann eine Mail zusenden mit den Details! Ok?



Gast64 (Gast): Das Thema bespricht man natürlich nicht unbedingt mit Freunden, wobei dies bei uns in den nächsten Tagen wohl anders sein wird. Aber wichtiger ist nicht die Kommunikation mit Freunden, sondern mit dem Partner.



Gast26 (Gast): Prima - Danke :-))



Gast410 (Gast): Hallo Ann-Marlen, ich bin seit 15 Jahren verheiratet und traue mich nicht, meinem Partner zu sagen oder zu zeigen wenn ich Lust auf Sex habe. wie kann ich mich überwinden? ic



Ann-Marlene Henning: Sexologisch gesehen hat dies mit dem Faktor der "sexuellen Selbstsicherheit" zu tun. Dieses fängt beim eigenen Körper an, mit dem eigenen Geschlecht, mit dem Gefühl als (in diesem Fall wahrscheinlich) Frau. So nach und nach, je mehr Sie sich und Ihre Lust kennenlernen, werden Sie sich auch mehr trauen. Und keine(r) braucht sofort die ganze Palette drauf zu haben, es fängt alles ganz klein an. Insgesamt ist es jedoch ein großes Feld, das Sie da ansprechen. Wie einfach oder umständlich es wird, hängt sehr von Ihren bisherigen Erfahrungen ab. Der allererste Anfang ist in jedem Fall, sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen und mit dem Sex überhaupt. Masturbation? Bestimmte Bücher lesen? Erotische Literatur? Verstehen Sie? Auch könnten Sie ein-zwei Stunden bei einem Sexualtherapeuten buchen mit dem Auftrag: "Ich möchte einfach mehr wissen!" Man muss nicht immer mit bestimmten großen Problemen ankommen! Es kann auch einfach so Spaß machen. Schrieben Sie mir einfach unter info@doch-noch.de wo Sie wohnen, ich könnte dann in meine Therapeutenliste schauen.



Sonnenschein2016: Guten Abend! Auch die heutige Sendung fand ich wieder sehr informativ und hilfreich! Ich denke, ich konnte ein paar Anregungen für meine Partnerschaft mitnehmen. Mein Freund (32) und ich (w, 27) sind nun schon 5 Jahre zusammen. Doch leider haben wir kein wirkliches Sexleben. Ich habe oft das Gefühl, das Sex für ihn ein eher unangenehmes Thema ist und er es mehr als "Pflicht" sieht, dies zu tun ist. Von ihm aus kommen nie bis selten sexuelle Annäherungsversuche. Meine wurden hingegen schon oft ignoriert oder waren nicht erwünscht. Das fühlt sich natürlich nicht toll an, also habe ich es irgendwann einfach gelassen. Wie kann ich ihn und uns wieder dazu bringen, Sex in den Alltag einzubringen und den Spaß daran wieder zu finden?



Ann-Marlene Henning: Wieder eine große Frage über die ich ein Buch geschrieben habe! ("Make More Love") Denn, Sex und Liebe, sind manchmal ein ungleiches Paar. Und Erregung und Lust gehen manchmal in unserer hektischen Zeit verloren. Es braucht neue Aufmerksamkeit für den sex. Und Zeit. Auch ist es für Lust und Erregung wichtig, den eigenen Körper erstmal ordentlich zu kennen, aber auch wahrzunehmen. Es gehören viele Dinge dazu, LUST zu haben. Fangen Sie erstmal damit an, ihrem Partner in einer ruhigen Stunde wirklich ehrlich zu sagen, wie es Ihnen geht. je nach seiner Reaktion geht es dann weiter. Machen Sie Vorschläge für "körperliche" Begegnungen, die vorerst gar nicht explizit "sexuell" sein müssen. Ein langsames Annähern ist gut. Am liebsten würde ich auch schon wissen, ob Ihr Partner unter irgendeinem Druck steht. Lust haben, heißt übrigens auch (bei Monogamie) Lust zu haben auf den Sex den man mit diesem spezifischen Partner erwarten kann. Vielleicht gibt es unausgesprochene Wünsche? Wie reden Sie miteinander? Wie gut kennen Sie sich selbst? Und Ihren Partner? Versuchen Sie vielleicht auch ein erotisches Spiel? Suchen Sie aber sehr genau aus, und nehmen Sie nicht eines, das alles zu schnell vorantreibt. Erst wenn alles nichts hilft, suchen Sie Hilfe. Ich hoffe, Sie verstehen, wie schwer es ist , hier, in der Kürze der Zeit auf so große Fragen kurze und sinnvolle Antworten zu geben.



Boyan86: Wie bekomme ich eine Sexualtherapie , wenn in meiner Stadt kein Sexualtherapeut zur Verfügung steht?



Ann-Marlene Henning: Schreiben Sie mir unter info@doch-noch.de Vielleicht finde ich ja in meiner Liste doch noch jemanden in Ihrer Nähe!



Gast630 (Gast): Kurze Frage an die Redaktion: Wenn ich den Chat aktualisiere bekomme ich die Fehlermeldung, dass der Chat nicht funktioniert. Ist es ein grundsätzliches Problem oder ein Problem meinerseits? (Spätestens wenn meine Nachricht erhalten wird, müsste der ja dann funktionieren ;)



[ZDF]Kloes: Der Chat sollte sich von selbst aktualisieren. Eine solche Fehlermeldung habe ich noch nie bekommen ... nur den Moderationshinweis.



Gast26 (Gast): Sind die Karten der gestrigen Sendung mit den verschiedenen Berührungspunkten irgendwie erhältlich?



Ann-Marlene Henning: Bitte schreiben Sie mir unter infoldoch-noch.de

Ich lasse mir etwas einfallen. (Siehe meine frühere Antwort heute Abend)



Gast22 (Gast): Vielen lieben Dank für die rasche Antwort :) Dies wäre für den Beginn zumal eine Alternative. Er wünscht so sehr Oral befriedigt zu werden, was ich mir ebenfalls vorstellen kann nur möchte kein Kondom verwenden, nicht beim Oralverkehr. Ich habe die Sorge, obwohl für uns gut verstehen und offen über Sexualität sprechen können, dass wir da nicht auf den Nenner kommen. Er findet meine Ängste übertrieben und er sprach davon dass er nicht "krank sei" o. "schmutzig". Das verbinde ich auch nicht damit aber mich blockiert es obwohl ich ihn sehr attraktiv finde.



Ann-Marlene Henning: Ja, wenn du (ok?) wenig Erfahrung hast, bist du einfach auch generell unsicher, das ist normal. Wahrscheinlich hat er Erfahrung und versteht deine Sorge nicht. Da helfen nur kleine Eingeständnisse. Eine unmittelbare Lösung für das Problem (für beide) wird eher schwierig, besonders hier durch einen Chat. Kannst du nicht mit einer Freundin reden über deine Sorgen?



Gast316 (Gast): Gibt Frau Henning auch persönliche Sprechstunden?



Ann-Marlene Henning: Ja, ich habe in Hamburg eine Praxis, die zurzeit allerdings ziemlich voll ist, was heißen soll, dass keine neuen Klienten angenommen werden. Ich empfehle jedoch gerne gute Kollegen. Schreiben Sie mir dazu unter infoldoch-noch.de



Gast620 (Gast): Ich möchte mich für die gestrige Sendung bedanken! ! Vorallem die letzten Minuten mit den "Griff-Erklärungen" waren sehr hilfreich für uns!!!



Ann-Marlene Henning: Das hört sich an, als ob ihr schon mal damit "zu Gange" wart. Ihr habt schon mal zugegriffen!! Super!



Gast614 (Gast): Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich bin 28 Jahre alt (männlich) und habe Schwierigkeiten wenn ich bereits Sex hatte, am selben Tag, manchmal auch einen Tag später, wiederholt zu kommen. Es dauert deutlich länger und bleibt auch häufig aus. Woran kann dies liegen?



Ann-Marlene Henning: Um diese Frage zu beantworten, müsste ich einige Fragen mehr stellen. Vorweg: es ist absolut normal, muss aber nicht so bleiben. Hier geht es um ERREGUNG, die nicht hoch genug ist. Je besser du dich erregen kannst, je mehr du von den körperlichen Zusammenhängen weißt, desto besser geht es zu kommen, wenn das denn der Wunsch ist. Schau mal auf www.lilli.ch (Schweiz). Da sind schon viele Fragen zu diesen Themen beantwortet. (Ein anderer Zusammenhang sind die Hormone, die sich erst nach mehreren Tagen auf dem Normalniveau wieder einpendeln. Dazu gibt es einige Untersuchungen.)



Gast111 (Gast): Zum Thema Absolute Beginner möchte ich den Hinweis darüber mit einer Freundin zu reden aufgreifen. Als selbst Betroffene habe ich es erlebt, dass ich selbst zwar durchaus mit ausgewählten Personen ab einem bestimmten Zeitpunkt darüber reden möchte, jedoch habe ich es dann erlebt, dass von "der erfahrenen Seite" keiner mit einem AB darüber sprechen möchte



MisterJackpot: Vielen Dank für ihre ausführliche Antwort. Ich werde versuchen das Schweigen vorsichtig zu brechen, wobei ich mir schon dachte, dass es vor allem an fehlendem Mitteilen der eigenen Bedürfnisse liegt, wahrscheinlich weil ich unterbewusst Angst davor habe einen Korb zu bekommen in sexueller Hinsicht! Danke und alles Gute....



Ann-Marlene Henning: Ja, das ist sehr oft das Problem ... so geht es vielen. Uns allen? Wenn es aber wirklich darauf ankommt, was gibt‘s es dann schon zu verlieren? Einen Korb zu bekommen ist nicht gefährlich, höchstens unangenehm. ich pflege zu sagen: Da haben Menschen schon ganz andere Dinge "überlebt". Es gibt viel mehr zu gewinnen, wenn sich jemand endlich traut! Hier spreche ich aus eigener Erfahrung! Ich habe gebammelt, und IMMER, wirklich immer ein positives Ergebnis daraus erzielt.



Gast421 (Gast): Ich finde es schade, dass kein Wort über das Thema Dominanz verloren wird, was bei der sexuellen Lust meiner Meinung nach ein wichtiges Thema ist.



Ann-Marlene Henning: Ja, Dominanz ist für viele Menschen wichtig. Wer sich (etwas) dominieren lässt, kann ganz gut die (übertriebene?) Scham umgehen, denn er oder sie "kann denn ja gar nichts dafür". Andere Menschen dagegen, können mit Dominanz rein gar nichts anfangen. Jedem sein Geschmack! Und siehst du: jetzt haben wir kurz über Dominanz gesprochen, weil du es angesprochen hast. So einfach geht das! ;-)



[ZDF]Kloes: Und schon wieder ist fast eine Stunde rum und wir kommen so langsam zum Ende des letzten Chats der Staffel. Hat noch jemand eine Frage? - letzte Runde!



Gast316 (Gast): Ich bin mit meinem Freund schon lange zusammen und liebe ihn auch über alles, aber ich habe Probleme feucht zu werden und kann auch nicht abschalten, während des Geschlechtsaktes. Sex, also Penetration, hatten wir noch nicht, weil ich Angst vor Schmerzen habe und wie angesprochen nicht feucht genug werde. Wir haben auch mal neues ausprobiert, aber irgendwie fehlt mir das Kribbeln im Bauch. Ich brauche Rat?



Ann-Marlene Henning: Ich könnte jetzt eine lange Erklärung abgeben (wie gestern) über den Zusammenhang zu (hohe) Muskelspannung und "feucht werden", aus Zeitgründen lasse ich das. Schau vielleicht auf meinen "Sexologie-Video-Blog" ... da wird es öfter erwähnt. Ich halte mich hier an die kurze Antwort: Gleitgel! Wer schon Schmerzen hatte beim Sex - oder erwartet - sollte unbedingt den Penis und den Eingang zur Vagina sehr, sehr feucht halten, eben mit Gel. So kann sich dein System nach und nach beruhigen. Immer wieder erzählen mir Leute, dass "ihr System" blockiert ist und immer wieder stelle ich fest: zu Recht! Denn es soll "warnen" oder "zumachen", wenn etwas wehtut. Es geht also jetzt um sanft sein, gel-feucht sein und darum, gut während des Sexes zu kommunizieren, also in Kontakt sein, so dass du Vertrauen bekommst, dass es doch nicht so weh tut, wie du erwartet hast.



Ela2016: ich hatte schon eine Frage gestellt die bisher nicht beantwortet wurde :-(



[ZDF]Kloes: Ein paar Fragen sind noch in Bearbeitung - kann immer ein bisschen dauern, weil ja Viele Fragen und nur Eine antwortet ;)



Ela2016: Bei meinem Partner nud mir ist es so, das wir nur noch selten Sex haben, und wenn dann immer nach dem gleichen Schema, dazu kommt noch dass seine Errektion nicht lange anhebt und oft ein Eindringen schon gar nicht mehr möglich ist. ich hab dieses Problem schon öfter angesprochen... aber es ändert sich irgendwie nichts. Auf mein Drängen ist er beim Urologe gewesen und organisch ist alles ok. Allerdings weiß ich nicht ob er das Problem oder die Situation beim Urologen auch so geschildert hat. Ich würde gerne einen Tipp bekommen was ich tun kann um die Situation zu verändern, ohne meine Partnerschaft aufzugeben.



Ann-Marlene Henning: In meinem Buch "Make More Love" stehen grundlegende (körperliche) Zusammenhänge beschrieben und sind auch Werkzeuge genannt, die Euch wahrscheinlich helfen können. Das Buch ist (unter anderem) so etwas wie das große ABC der Erregung. Und wenn jemand "schlapp macht" ist er eben nicht erregt genug. Es gibt einige weitere mögliche Zusammenhänge, die in dem Buch beschrieben sind. Ein Paar kann mit Vorteil daraus vorlesen (so erzählen es mir Paare in der Praxis). Beide lernen was, es kommt zum Gespräch und der große Druck lichtet für deinen Partner. In dem Buch stehen auch Zusammenhänge zur Masturbation, in diesem Bereich kann dein Partner selber experimentieren mit seiner Erregung. Klar ist: es geht eigentlich immer noch etwas, denn kaum jemand nutzt sein volles erotisches Potential! Viel Vergnügen damit!



Gast630 (Gast): Man muss ganz ehrlich sagen, dass es eher sehr rasch geht, wenn man bedenkt dass die Fragen (ich selbst eingeschlossen ;) sehr lang sind, da man die Situation schildert. Dann folgt eine ausführliche Antwort und das das Zeit nehmen, zeigt ja auch dass die Fragen sorgsam gelesen werden :)



Gast219 (Gast): Ich tue viel für meinen Partner beim Sex und hätte gerne das davon auch etwas zurück kommt. Er tut sich allerdings sehr schwer damit. Von selbst kommt er nicht auf die Idee andere Stellen meines Körpers zu "verwöhnen", obwohl ich ihn darauf hinweise. Er hat auch eine große Berührungsangst zu Sperma (seines und meines!). Wenn ich mit ihm darüber reden will, blockt er ab, sagt er möchte jetzt gerade nicht darüber reden. Ich finde in diesem Punkt leider einfach nicht zu ihm.



Ann-Marlene Henning: Ich weiß nicht genug über die Zusammenhänge bei euch um aussagekräftige Ratschläge zu geben. Aber genau wie bei dem Paar in der heutigen Sendung, hat sich ein Partner nicht damit zufrieden gegeben, die Dinge so zu lassen, wie sie sind. Und genau darum geht es. Dein Partner muss verstehen, wie wichtig es dir ist. Und gut wäre, wenn du es nicht böse oder mit Vorwürfen sagen könntest, sondern ruhig und klar. er muss in deinen Augen sehen können, wie wichtig es dir ist. Dann muss er handeln! Wenn er es nicht tut, dann wirst du eben noch deutlicher. ich hoffe, er reagiert, ansonsten muss ihm klar sein, dass du eventuell irgendwann weg bist. Reden ist das Erste! Und das MINDESTE (heißt es so auf Deutsch? ich hoffe, du weißt, was ich meine!), was ich an deiner Stelle erwarten würde.



violetraptor: Hallo, ich habe eine Frage zum Frühen kommen (schneller 1 Minute). Ich fühle mich auch selbst nicht befriedigt. Vor zwei Jahren hatte ich das Problem noch nicht, dann war es urplötzlich da. Ich war deshalb vor drei Monaten beim Urologen, der hat mir aber nur zur Selbstbefriedigung vor dem Sex geraten. Fragen woran kann das liegen und was kann ich tun?



Ann-Marlene Henning: Diese irreführenden Ratschläge von nicht sexologisch ausgebildeten Urologen! Es ist zum Verzweifeln!! Was für ein schlechter Ratschlag. Die Selbstbefriedigung vorm Sex bringt in den meisten Fällen gar nichts. Wenn überhaupt eine kleine Verbesserung. Beim "zu früh kommen" geht es nämlich um Wahrnehmung im eigenen Penis. Zu diesem Thema findest du sehr viel unter www.lilli.ch (Schweiz), denn dein Problem haben viele. Das frühe Kommen kann sehr schnell "verbessert" werden mit mehr Wissen zu dem Körper und eine bessere Technik. Viel Spaß beim Reinfühlen und später Kommen. Es liegt also an "zu wenig Wissen", "wenig Gespür" und eine "Schlechte Technik". UND ES IST VÖLLIG NORMAL.



Gast633 (Gast): Ich bin mit meinem Freund schon lange zusammen und liebe ihn auch über alles, aber ich habe Probleme feucht zu werden und kann auch nicht abschalten, während des Geschlechtsaktes. Sex, also Penetration, hatten wir noch nicht, weil ich Angst vor Schmerzen habe und wie angesprochen nicht feucht genug werde. Wir haben auch mal neues ausprobiert, aber irgendwie fehlt mir das Kribbeln im Bauch. Ich brauche Rat?



Ann-Marlene Henning: habe ich schon! ;-) Noch Mal GUTE NACHT!



Gast630 (Gast): Meine Freunde sehe es genauso mit dem Test bzw. solange Kondom nutzen bis ein Test vorliegt. Die haben auch im Gegensatz zu mir Erfahrung. Gleich und gleich gesinnt sich gern, somit ähneln sich unsere Einstellungen sehr stark. Da mir das Thema Sexualität eh zu schaffen macht und ich denke, dass meine Ängste nicht mehr im normalen Rahmen sind (generell auf die Sexualität bezogen), denke ich über eine Therapie nach. Könnten Sie mir evtl. im Raum Trier eine Sexualtherapeutin empfehlen?



Ann-Marlene Henning: Schreibe Sie mir dazu unter infoldoch-noch.de Ich habe ein gutes Netzwerk und eine fixe Assistentin, die die ganzen Mails bearbeitet. ;-)



Gast111 (Gast): Liebe Frau Henning, ich wollte mich noch ganz herzlich für Ihre Arbeit bedanken. Ich hoffe, dass Sie weiterhin mit dem ZDF zusammenarbeiten und freue mich schon jetzt auf neue Folgen (vielleicht dann auch zum Thema AB?!? - Großartig übrigens die Markus Lanz Sendung mit Wolfram Huke!)



Ann-Marlene Henning: Ich bin eine neugierige Seele. Was ist AB?



Ela2016: Vielen Dank für deine Antwort



Ann-Marlene Henning: ;-) Gute Nacht!



Ann-Marlene Henning: Ich werde mich jetzt verabschieden, denn es geht morgen bei mir in der Praxis sehr früh los! Es hat Spaß gemacht mit euch zu "reden"! Bis zum nächsten Mal - wo auch immer ;-) Gute Nacht! Eure Ann-Marlene Henning



[ZDF]Kloes: Und damit sind auch schon am Ende des heutigen Chats. Vielen Dank für die interessanten Fragen und Antworten. Wir hoffen die Staffel hat Ihnen allen gefallen. Bis zum nächsten Mal und eine Gute Nacht!



Gast111 (Gast): AB= Absolute Beginners ;-) Danke und Gute Nacht!



[ZDF]Kloes: ENDE