Make Love - Sex mit Höhepunkt

nachtfalter7: Liebe Frau Henning! Ich habe das Problem dass ich nicht kommen kann, wenn mich jemand anderer befriedigt. Ich bin jung, stehe auf Männer und probier viel herum. Ich hatte bereits mit verschiedensten Männern One night stands, die zumeist sehr schön waren. Mit manchen habe ich mich auch noch öfters getroffen und es sehr genossen nur irgendwie konnte ich selten kommen, meistens musste ich das bei mir dann selbst erledigen, doch auch das klappte nicht immer. Der Sex ist super nur ist es schade dass Andere mich dann nicht befriedigen können... Naja komplizierte Frage, hoffe ich konnte mich halbwegs gut ausdrücken... lg anton



Ann-Marlene Henning: Lieber Anton, ja es ist eben nicht das gleiche, "alleine zu kommen" und "es von anderen zu bekommen" ... Warum? Oft ist man - gerade wenn man es so sehr möchte - nicht mehr ganz entspannt und genauso oft können die anderen die eigene Technik nicht kennen und wissen ... und ausführen. Da ist es umso besser, je besser und vielfältiger man sich selbst stimulieren kann und den eigenen Körper kennt. Es wird irgendwann klappen, dadurch dass eigentlich jeder dazulernt ... bei jedem alten oder neuen Partner. Ich hoffe, ich konnte halbwegs antworten ;-)



Gast31 (Gast): Lässt die Empfindsamkeit der Geschlechtsorgane mit zunehmendem Alter nach?



Ann-Marlene Henning: Kann man so nicht pauschal sagen! Der Körper lässt an Elastizität und Durchblutung nach. Viele Menschen nehmen sich aber im Alter mehr Zeit, werden langsamer, (auch beim Sex) dadurch wird auch die Durchblutung nicht mehr durch die Anspannung + Schnelligkeit gedämpft (Wer schnell ist, spannt an und "sorgt" dadurch für schlechtere Durchblutung). Durchblutung ist aber fürs Gespür das "A" und "O"! Es gibt also viele ältere Menschen, die sagen, dass der Sex so schön ist, wie noch nie und dass sie vieles Neues entdecken und auch mehr spüren. Auf dem Punkt: Alles wird langsamer, aber nicht wegen Alter gefühlsloser. Einen Zusammenhang gibt es noch: Use it or loose it. Wer immer weiter Sex hat und den Körper nutzt, wird auch mehr Gespür behalten. Wie beim Sport!



Gast512 (Gast): Tolle Sendung! Doch warum werden hier Paare (z.B. Christiane & Hannes) vorgestellt, bei denen der Mann 20 Jahre älter ist? Ist nicht auch genau das ein Problem der weiblichen Sexualität? Dass älteren Frauen suggeriert wird, keinen gleichaltrigen Mann mehr finden zu können?



Ann-Marlene Henning: Wie stellen das Paar nicht vor, WEIL er 20 Jahre älter ist. Das ist reiner Zufall. Und ich denke leider nicht, dass älteren Frauen suggeriert wird, dass sie keinen gleichaltrigen Mann finden können, sondern, dass es oft einfach so ist, weil Männer "sich eine Jüngere holen". In dem Beispiel von Christiane & Hannes ist sowieso klar, dass sie sehr reif ist für ihr Alter, das passt denn doch etwas besser, als hätte sie einen Gleichaltrigen. Irgendwie ist Alter nicht wirklich wichtig. Hauptsache man passt gut zueinander! ;-)



nachtfalter7: Vielen Dank für die Nachricht, merci beaucoup :)



Ann-Marlene Henning: ;-) ;-) Oh, ich bin die ältere Generation ;-) Ich tippe zwar schnell, aber nicht wie ein Digital-Native!



Gast418 (Gast): Respekt an das Paar aus dem Beitrag. Da gehört schon eine Menge Mut und Selbstbewusstsein dazu, sich derart zu öffnen.



Ann-Marlene Henning: Ja, Recht hast du!



Gast213 (Gast): Hallo Frau Henning, wird es eine Sendung zum Thema "Absolute Beginner" geben? Das Thema empfinde ich selbst, als Betroffene, als absolutes Tabu, denke aber dass es viel mehr Leute betrifft als man es sich vorstellen kann.



Ann-Marlene Henning: Oh, ja, das müssten wir etwas lauter schreien, damit es meine Produktionsfirma und auch das ZDF hört. Ich wollte das schon lange! Das ist sehr wichtig, es gibt viel mehr "Betroffene", als man denkt und das Gute ist: in einer solchen Sendung können sowieso alle anderen auch mitlernen. Eine Kollegin von mir hat gerade ein buch dazu geschrieben, es erscheint bald, ich habe das Vorwort geschrieben. Den Titel habe ich nicht im Kopf. Gerne unter info@doch-noch.de nachfragen. Das Buch ist toll! Gerade läuft auch Lanz, das ist ein Gast, der genau zu dem Thema spricht, er ist zum Ende hin "dran". Reinschauen geht also noch!



Gast421 (Gast): zunächst meine absolute Bewundernung an Ihre tolle Art und Weise die Sexualitöt zu erklären und es dabei so natürlich, schön und estetisch darzustelen.



Ann-Marlene Henning:Smile! Smile Smile!



Gast421 (Gast): Hallo Frau Henning,



Ann-Marlene Henning: Hej!



Gast624 (Gast): Meine Frau mag fast nur Quickies - gerne würde ich ab und zu richtig langen, romantischen, wilden Sex haben. Warum? Ist das normal? Wie bekomme ich sie dazu sich auch mal Zeit zu nehmen oder das auch zu wollen?



Ann-Marlene Henning: Wer nur Quickies mag, hat vielleicht nicht so viel Spaß am Sex, wie eigentlich möglich. ich würde da eine Frage wagen! So a la: was könntest du dir noch vorstellen? Was magst du besonders? Kann ich dich anders anfassen? Hast du Vorlieben? Normal ist übrigens wirklich alles! Unser sexuelle System entwickelt sich und lernt aus Erfahrungen und jeder hat sein/ihr ganz eigenes. Da kann eigentlich alles sein. Einfach ins Gespräch dazu kommen. Hast du schon gefragt, warum sie gerade Quickies so toll findet? Viel Spaß ... beim reden ... und hoffentlich danach tun! ;-)



Gast421 (Gast): zunächst meine Anerkennung ?für Ihre gesunde, esthetische Art und weise über Sex zu berichten.



Ann-Marlene Henning: ich freue mich, wenn es so rüber kommt, denn das ist genau mein Gedanke zum Thema Sex, es ist etwas ganz Normales und Tolles! Was soll man sich da schämen oder künstlich einpacken?!



Gast537 (Gast): Wäre es nicht sinnvoll, wenn der Mann kurz vor dem Sex einen Samenerguss gehabt hat, um länger bis zum nächsten Orgasmus zu brauchen ?



Ann-Marlene Henning: Da ist was dran! ABER es gilt leider nicht immer. Ob ein Mann "zu früh" kommt oder "länger braucht" hängt ehrlich gesagt mehr damit zusammen, wie gut er seine Erregung kennt und steuern kann, das wiederum hat mit Muskelspannung, Bewegung und Atmung - unter anderem - zu tun. Er sollte also sich und seinen Körper so gut wie möglich kennen. Toll ist es, bei der Selbstbefriedigung damit zu experimentieren "fast zu kommen", dann "doch nicht" und am Ende "doch noch" oder ENDLICH! Ran an das gute Stück mit voller Aufmerksamkeit.



Gast544 (Gast): ist es Biologisch / sexuell sinnvoll der/dem eine/n partner*in treu zu bleiben bzw. ist Monogamie eine Erfindung unserer Gesellschaft ? mich würde interessieren was Sie denkem



Ann-Marlene Henning: Interessant, ich diskutierte dies gerade heute in der Praxis mit einem Paar. Also, der Mensch ist im Prinzip nicht wirklich für Monogamie ausgelegt. Es gibt ein Paar lustige Geschichten dazu: Anscheinend geht es bei der "Treue" wohl - statistisch gesehen - um das Verhältnis zwischen Körpergröße und Hoden (es geht jetzt nur um Männer in dem Beispiel). Tierwelt: Der Spatz soll wohl sexuell sehr agil sein (hat große Hoden im Vergleich zur Körpergröße), wogegen der Gorilla sehr, sehr selten Sex hat. Der Mensch liegt dazwischen. Er hat Lust auf andere (meist ... oft), kann sich aber (meist ... oft) kontrollieren. Heutzutage gibt es immer mehr Menschen, die neue Formen der Liebe ausprobieren. Zum Beispiel mit mehreren Partner zu leben oder zu lieben. Ein gutes Buch dazu: "Treue ist auch keine Lösung!" Meine Meinung: Ich kann beides verstehen und nachempfinden, auch für meine Person. Zurzeit lebe ich Monogam, bin bestens bedient ;-) Aber jede(r), wie sie/er will ... wenn der Partner mitmacht oder zustimmt. Ok?



Marcel1977: Ich hoffe die beiden aus dem Video gehörten nicht zur Redaktion. Die dürften Morgen von vielen mit Neid beäugt werden. :D



Redaktion: Nein, das ist in der Tat so, sie gehören nicht dazu...



Gast537 (Gast): Welche Rolle spielt die Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft bei Orgamusproblemen der Frau?



Ann-Marlene Henning: Beim Orgasmus kann jede "Sorge" eine Rolle spielen, weil Sorgen dafür sorgen, dass wir uns nicht entspannen und fallen lassen können. Selber spürte ich eine große körperliche Freiheit, als ich früher die Hormonspirale entdeckte. Endlich nicht mehr nachdenken über "ungeplant schwanger werden". Die Angst kann also eine Rolle spielen, aber auch ganz viele andere Dinge sind wichtig, vor allem, wie die einzelne Frau ihren Körper einzusetzen weiß um ihre Erregung zu steigern! Übung macht die Meisterin. Toll ist: Jede kann es lernen.



Marcel1977: Woher kommt es eigentlich das dieses 'mal eben vögeln' mitlerweile so in Mode gekommen ist? Vor 10 Jahren war das noch anders. Also ich hab immer versucht langsam Sex zu haben. Also nicht ganz, aber schon ziemlich nah dran an dem Video von vorhin. Alle Welt versucht mitlerweile wie in nem Porno zu handeln. Dabei vergessen viele das die Darsteller dies auch Jahrelang trainieren. Wobei ich auch sagen muss das viele Frauen auch so handeln.



Ann-Marlene Henning: Oh, ich bin ganz deiner Meinung. Oft schaut man (und Frau) sich im Porno Dinge, Techniken, Bewegung oder Tempi an, die nicht sonderlich gut für das gute Gespür sind! herzlichen Glückwunsch zur Langsamkeit - von alleine draufgekommen!



nachtfalter7: Können Sie Seiten im Internet empfehlen die Tipps, Erklärungen, Anregungen,... über und für Sex geben?



Ann-Marlene Henning: In meinem eigenen Blog info@doch-noch.tv spreche ich über viele verschiedene Dinge, gebe Tipps, spreche mit interessanten Gästen und andere schreiben mit ihren Erfahrungen rein. Ich nehme auch gerne Vorschläge an für neue Blog-Drehs. Eher fachliche Ratschläge oder Informationen: www.lilli.ch (Schweiz). Es gibt bestimmt so viel mehr, aber mir fällt gerade zu dieser späten Stunde nichts mehr ein ...



Gast550 (Gast): Ich habe studiert, bin in einem therapeutischen Beruf tätig (HP), und mir fällt es leicht über Sexualität zu reden. Ich tausche mich, meist auf meine Initiative hin, mit Freunden oder Freundinnen darüber aus. Dabei merke ich, dass oft so viel im Argen liegt und es viel zu lernen gibt. Ich hatte auch schon die Idee, beruflich in die Richtung Sexualtherapeutin zu gehen. Gibt es eine Ausbildung, die Sie empfehlen? Sollte man Psychologin sein oder eine Therapieausbildung besitzen?



Ann-Marlene Henning: Ja, es gibt ja mittlerweile einen Maste in Sexologie auch hier in Deutschland, ich mache da die Studiengangsleitungsassistentin. Der läuft aber schon. Eine neuer fängt erst in 3-4 Jahre an. Auch möglich ist es bei www.ziss.ch (Schweiz) reinzuschauen, die bieten das Konzept Sexocorporel in Deutschland an, danach arbeite ich. Es ist toll! Psychologin zu sein ist sicher für die Gesprächsführung eine große Hilfe, auch empfiehlt es sich, den "Psychotherapeuten" (nach dem HPG) zu machen, damit bekommt man eine Heilerlaubnis. Ich hoffe, meine Antwort reicht fürs Erste?



Gast421 (Gast): Praktiziert Frau Henning auch? Wenn ja, wie kann man mit ihr Kontakt aufnehmen?



Ann-Marlene Henning: Guten Abend! www.doch-noch.de Bis dann!



Gast550 (Gast): Wo gibt es das Stofftier zu kaufen mit dem Sie arbeiten? Ich würde gern eines besorgen, um meinem Liebsten noch besser erklären zu können, was ich mag. Ich habs zwar schon gezeigt und aufgemalt, aber mit so einem Stofftier hat es doch etwas Spielerisches... und mit Lachen gehts doch am Besten ;-)



Ann-Marlene Henning: Stofftier? Meinen Sie vielleicht die "Mösette"? Die gibt es bei www.sexclusivitäten.de (oder com). Gut suchen, sie verstecken sie ein wenig ... Ansonsten mir noch mal unter info@doch-noch.de schreiben. Wir finden raus, um welches "Tier" es sich dabei handelt!



Marcel1977: Bin bei meinen vielen, vielen Beziehungen nur ein mal fremd gegangen. Und genau die war dann in einer Talkshow, meine Freundin sieht das und sagt noch: "Guck dir die Schlampe an. Kommt noch aus unserer Stadt!". D



Ann-Marlene Henning: Diese Fernseher! Ein Klient erzählte mir mal, dass er mit seiner Freundin gerade Skype-Sex hatte - fast 7000 km entfernt - und wer sprach auf einmal hinter ihr im Fernsehen und schaute ihn direkt an? Ich! Seine Therapeutin. Ich hoffe, deine Geschichte ging gut aus!



Gast13 (Gast): Gibt es ein zussamenhang zwischen sex und eigene bewusstein ? Welche rolle sex hat in unsere denkbarkeit zu verbessern oder ist es nur ein reproduktion technologie ?



Ann-Marlene Henning: Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die Frage verstehen soll. In jedem Fall ist für mich sicher: Sex ist nicht nur für Reproduktion, sondern auch für Genuss, Spaß und am Ende länger leben, weil GESUND. Wir sind fitter, wenn wir Sex haben, tolles Hormone und Neurotransmitter strömen durch unseren Körper und bringt auch unser Immunsystem auf Vordermann. Viel Vergnügen dabei!



Gast421 (Gast): Ich habe dazu eine Frage. Haben SIe eine Erklärung dafür, warum mein Partner keine Lust auf Sexualität hat? Er sucht keine Nöhe, keine Berührung, keine Zärtlichkeiten und auch der klassische Sex findet sehr selten satt. dabie sind wir erst seit einem jahr ein Paar. Wir sind beide um die 50 und waren lange Jahre single. Ich vermissen diesen HUnger, den man ansich am Anfang einer Beziehung aufeinander hat. WIr haben schon oft darüber gsproche, doch er windet sich raus it der Erklärung, dass er beruflich so viel Stress hat. Ich weiß mir einfach nciht mehr zu hlefen, da seine nicht-reaktion auf mich nur zu mehr Verunsicherung führt und ich fast scon aufgegeben habe, diese Beziehung fortzuführen.



Ann-Marlene Henning: Dieses Problem ist ein sehr häufiges! Sehr oft sind es auch die Männer, die keine Lust haben, gerade wenn der Mann um die 50 ist (Andropause). Kennen Sie schon mein zweites Buch "MAKE MORE LOVE", denn darin wird dieses Thema ausführlicher behandelt, als ich es hier in einem Chat beantworten kann. Klar ist aber, dass Sie mit dem Zustand nicht glücklich sind und etwas tun möchten. Oft kann man etwas tun, Ihr Partner muss nur wirklich verstehen, wie ernst es Ihnen dabei ist. Und was Ihnen fehlt. Wenn ein Partner gar nicht zuhört und Jahre lang keine Veränderung herbeiführt (auch zu dem Stress von außen), immer nur ausweicht, muss man deutlicher werden, und es kann leider nötig sein, die Beziehung zu beenden. Dies nur als kurze Antwort!



Gast264 (Gast): Würden Sie die Kondomnutzung innerhalb einer festen Beziehung als eine Vertrauensbarriere sehen?



Ann-Marlene Henning: Kann es sein, muss es aber nicht. Wenn es aber ein Partner so sieht, dann ist es ja aber schon etwas, was "dazwischen steht" und es sollte darüber geredet werden!



Gast550 (Gast): Vielen Dank für die tolle Arbeit, die sie leisten. Ich kann mich noch erinnern, was es für eine Offenbarung für mich war, als mich mein damaliger Freund beim Akt gestreichelt hat und ich meinen ersten Orgasmus beim Sex hatte. Seither traue ich mich das selber und entdecke immer mehr.... Man muss das den Menschen wirklich sagen, dass die Frau sich streicheln darf... oder auch der Mann sie mal streicheln darf beim Sex. Viele trauen sich nicht... was ich so höre von Freunden. Weiter so mit Ihrer guten Arbeit :-)



Ann-Marlene Henning: Genauso! Diese Antwort lasse ich nun auch meine letzte für heute Abend sein und freue mich auf nächste Woche! Gute Träume!! Ann-Marlene



Gast257 (Gast): Danke für die wirklich hilf-/lehrreichen (auch nach vielen ! Jahren sexueller Praxis in Beziehung!)! - Ich möchte auf die Frage "Gast 31"- die nachlassende Empfindsamkeit im Alter? nach-fragen: durch hormonelle Veränderungen der Schleimhaut in der Vagina gibt es ja auch schmerzliche Empfindungen, die (bei mir!) einen negativen Einfluss auf die Lust haben! Auf meine Hinweise bei Gynäkologen kam niemals eine "Hilfe"... DAS entmutigt und verunsichert... - Deshalb bin ich sehr dankbar für Ihre Sendungen!



Ann-Marlene Henning: Ich sehe gerade diese Frage, die ist wichtig: Ja, im Alter werden die Schleimhäute in der Vagina poröser und spröder, ABER die Feuchtigkeit, die über Erregung entsteht (über die gesteigerte Durchblutung im Geschlecht) bleibt. Für den Anfang oder als Hilfe nimmt man dann eben Gleitgel. Denn wer erst einen Schmerz verspürt hat beim Sex, wird beim nächsten Mal automatisch anspannen - und es tut noch mehr weh. Ja, die Frauenärzte wissen über den Sex häufig leider nicht wirklich Bescheid, wenn es auch viele denken. Mehr im Buch "MAKE MORE LOVE"... Bis bald!