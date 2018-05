Der Klang der Heimat

Lilli Schumann ist Geschäftsfrau und leitet den "Lenta-Supermarkt" in Leipzig-Paunsdorf. Dort gibt es alles zu kaufen, was in der alten Heimat lieb und teuer war: von wild gemusterten Tischdecken und achtzehnkarätigen Eheringen bis zu Pelmeni, eingelegten Teigtaschen, und dem Lieblingsgetränk aller Russen, dem Wodka. Ihre Kunden reden russisch, sie selbst spricht deutsch mit Akzent – einem sächsischen. Lilli Schumann wurde 1986 in Kasachstan geboren und kam als fünfjähriges Mädchen in die neue, die deutsche Heimat.