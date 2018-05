Es werde immer schwieriger, fähige Auszubildende zu finden, sagen viele Handwerksmeister. Zementsäcke schleppen oder mitten in der Nacht aufstehen, um Brot zu backen - die Jugendlichen von heute seien sich dafür zu fein. Tatsächlich nimmt die Zahl der jungen Menschen, die die Schule mit Abitur verlassen, stetig zu - und immer mehr Abgänger entscheiden sich für ein Studium.



Auch die Qualität der Bewerbungen sinke. Pünktlichkeit, Höflichkeit, Mathe-Kenntnisse und Rechtschreibung - das alles lasse nach Meinung vieler Ausbilder bei den jungen Leuten mittlerweile stark zu wünschen übrig.



Dabei steigen die Anforderungen in vielen Lehrberufen. Ein Elektroinstallateur von heute berät seine Kunden zu Themen wie "Smart Home", Heizungs-Techniker müssen komplexe Anlagen programmieren können, moderne Materialien und immer kompliziertere Vorschriften sind auch in ehemals "einfachen" Berufen auf dem Vormarsch.



Im Juli 2017 waren 30 000 Lehrstellen immer noch unbesetzt. Wer will heute Bäcker, Gerüstbauer, Maler, Elektroinstallateur oder Fleischer werden? Die "ZDF.reportage" stellt Auszubildende und Ausbilder aus ganz unterschiedlichen Betrieben vor und zeigt: Das deutsche Handwerk steht vor einer existenziellen Herausforderung.