Doku | Mein Land, Dein Land - Menschen aus Klein-Marokko am Rhein (1/5)

Badr Haddad war 19 als er nach Deutschland kam. Er will an seinem Beispiel zeigen, dass Marokko und Deutschland eine Einheit sind. Im so genannten Maghreb Viertel in Düsseldorf führt er sehr erfolgreich das "La Grilladine". Marokkanische Spezialitäten zu sehr freundlichen Preisen