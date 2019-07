Mit 80 Jahren um die Welt - Dubai

Die zweite Station der Reise führt die Senioren nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate. Hier wird für Bernd ein Herzenswunsch wahr. Der 77-Jährige aus Mülheim an der Ruhr wurde von seinem Motorsport liebenden Vater in Anlehnung an den Rennfahrer Bernd Rosemeyer benannt. Schon immer wollte er mal auf einer Rennstrecke richtig Gas geben, wie sein Vater. Dies zu erleben, wird dem seit 65 Jahren aktiven Fußballer Bernd von Reisebegleiter Steven Gätjen auf einer Rennstrecke in Dubai ermöglicht.