Mit 80 Jahren um die Welt - Schweden

Die sechste und letzte Folge der Reihe beginnt mit einer traurigen Nachricht für die Senioren. Einer der Teilnehmer ist überraschend an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Daraufhin wird beschlossen, von Vietnam nach Deutschland zurückzufliegen und die Reise zu beenden. Nachdem jedoch einige Wochen vergangen sind, herrscht unter den Beteiligten Einigkeit, dass diese ungewöhnliche und ereignisreiche Reise fortgesetzt werden soll – auch in Gedenken an den Verstorbenen.