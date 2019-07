Mit 80 Jahren um die Welt

Station drei der Reise findet in der Millionenmetropole Mumbai in Indien statt. Alles dreht sich hier um die lebensfrohe Erika aus Berlin, die gewöhnlich ihre Sommer in ihrem Campingwagen in Schmöckwitzwerder am Crossinsee verbringt. Die sportlich aktive 82-Jährige mag es bunt und glitzernd. Seit ihrer Jugend träumt sie davon, einmal wie ihr Idol Marika Rökk vor einem großen Publikum zu tanzen.



Dieser Wunsch wird ihr von Reisebegleiter Steven Gätjen in der Stadt der Bollywood-Filmstudios mit einer eigens für sie arrangierten Tanzshow ermöglicht. Überdies erleben die abenteuerlustigen Senioren eine Rikscha-Tour durch das Verkehrsgewühl der Stadt. Sie besuchen einen Tempel und nehmen an einer hinduistischen Zeremonie teil, die ihnen die Welt der Götter näherbringt.



Trotz ihres Alters haben die Reiseteilnehmer bislang noch nicht so viel von der Welt gesehen. Überraschend und ungewohnt sind die exotischen Plätze, die sie bei dieser besonderen Reise erwarten, darunter noch Länder wie Vietnam und die Mongolei. Herzerwärmend und herzerfrischend werden unbekannte Situationen gemeistert. Aber auch die persönlichen Lebensgeschichten, der unterschiedliche Umgang mit den Höhen und Tiefen des Älterwerdens und das Miteinander in der Gruppe sind wichtige Aspekte auf dieser aufregenden Reise.