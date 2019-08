Mit 80 Jahren um die Welt - Kanada

Erste Eindrücke von Kanadas ungezähmter Natur sammeln die Senioren auf einem Roadtrip durch Ontario, vorbei an zugefrorenen Seen und endlosen Wäldern. Im offenen Pferdewagen genießen die 80-Jährigen die verschneiten Landschaften und lassen es sich bei Wellness gut gehen. Beim Holz hacken und beim gemeinsamen Lagerfeuer kommen bei den Senioren Erinnerungen und Emotionen hoch.



Die große weite Welt haben die Reiseteilnehmer trotz ihres Alters noch nicht kennengelernt. Verblüffende Begegnungen, fremde Kulturen und exotische Orte erwarten sie in Kuba, Peru, Kanada, Japan, Kambodscha und Thailand. Mit viel Herzlichkeit und der geballten Lebenserfahrung von sechs 80-Jährigen lassen sie sich auf unbekannte Abenteuer ein. Aber auch persönliche Schicksalsschläge, die Gemeinschaft in der Gruppe und der Umgang mit dem Thema Alter und alten Menschen in unserer Gesellschaft sind wichtige Aspekte dieser faszinierenden Reise.