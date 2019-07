Mit 80 Jahren um die Welt

Die Hälfte der Reise haben die Senioren nun schon hinter sich. In der vierten Folge geht es in die Mongolei. Hier verwirklicht sich für den 80-jährigen Lothar ein lang gehegter Herzenswunsch. Der aus Schleswig-Holstein kommende ehemalige Ortsbürgermeister träumt seit Langem davon, wie ein Vogel in die Lüfte zu steigen.



Diesen Traum wahr werden zu lassen, ermöglicht ihm Reisebegleiter Steven Gätjen mit einem Flug in einem ganz besonderen Fluggefährt. Mit einem Tragschrauber, einem zweisitzigen Leichthubschrauber, geht es auf einem Rundflug über die Weiten der mongolischen Steppe bis hin zum Reiterstandbild von Dschingis Khan, der mit 30 Metern größten Reiterstatue der Welt. Außerdem verbringt die Reisegruppe in der Mongolei Zeit mit traditionellem Bogenschießen, und neben der Übernachtung in einem Jurtencamp und der Teilnahme an einer Schamanenzeremonie wartet ein Besuch des Sukhbaatar-Platzes in Ulan Bator auf sie sowie ein Abend in einer Karaokebar.



Trotz ihres Alters haben die Reiseteilnehmer bislang noch nicht viel von der Welt gesehen. Überraschend und ungewohnt sind die exotischen Plätze, die sie bei dieser besonderen Reise erwartet - die nächste Station wird Vietnam sein. Herzerwärmend und herzerfrischend werden unbekannte Situationen gemeistert. Aber auch die persönlichen Lebensgeschichten, der unterschiedliche Umgang mit den Höhen und Tiefen des Älterwerdens und das Miteinander in der Gruppe sind wichtige Aspekte auf dieser aufregenden Reise.