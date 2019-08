Die letzte Station ihrer Weltreise führt die sechs Weltenbummler nach Thailand. Durch ihre Arbeit bei einer Schnellimbiss-Kette und ihre coole Art hat die 80-jährige Gisela viel Kontakt zu jungen Menschen. Eigene Kinder waren der zweifachen Witwe leider nie vergönnt, umso mehr kümmerte sie sich um ihren Stiefsohn und war Ersatzoma für die Nachbarskinder. Heute, im Alter, will sie sich wieder für Kinder engagieren.



Steven Gätjen möchte im "Land des Lächelns" auch der kontaktfreudigen Gisela ein Lächeln ins Gesicht zaubern und besucht mit ihr ein SOS-Kinderdorf. Auf einem landestypischen Longtail-Boot entdecken die Senioren Bangkok. Sie stürzen sich in das bunte Treiben der schwimmenden Händler auf dem "Floating Market". Buddhistische Mönche laden die Weltreisenden in ihren Tempel zur Teilnahme an einer Zeremonie ein. In einer Elefanten-Auffangstation gehen die Senioren mit den empfindsamen Dickhäutern auf Tuchfühlung.



Die große weite Welt haben die Reiseteilnehmer trotz ihres Alters noch nicht kennengelernt. Verblüffende Begegnungen, fremde Kulturen und exotische Orte erwarten sie in Kuba, Peru, Kanada, Japan, Kambodscha und Thailand. Mit viel Herzlichkeit und der geballten Lebenserfahrung von sechs 80-Jährigen lassen sie sich auf unbekannte Abenteuer ein. Aber auch persönliche Schicksalsschläge, die Gemeinschaft in der Gruppe und der Umgang mit dem Thema Alter und alten Menschen in unserer Gesellschaft sind wichtige Aspekte dieser faszinierenden Reise.