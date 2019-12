Gestrandet in der Arktis

Den ganzen Tag kämpfen wir uns über das Eis von Eisscholle zu Eisscholle, suchen nach offenem Wasser, in dem das Boot wenigstens ein paar Meter fahren kann, steigen ein und aus, laufen, ziehen, schieben. Immer wieder prüfen wir vorsichtig, ob das Eis hält. Manchmal bricht ein Stück ab. Wir haben Angst, selbst einzubrechen, was den sicheren Tod bedeuten würde. Für uns sieht das Eis überall gleich aus, aber Agalu und der Jäger können es lesen. Ohne sie wären wir verloren. Am späten Abend, es ist noch taghell, erreichen wir schließlich Ittoqqortoormiit , völlig ausgelaugt und glücklich, es geschafft zu haben. Wir sind erst am Anfang unserer Reise durch die Arktis. Noch wissen wir nicht, was uns in Kanada auf einer kleinen unbewohnten Insel in der Nordwestpassage erwartet. Wir haben nun eine Ahnung, was es bedeutet, in der Arktis zu leben. Nichts ist einfach. Alles muss jeden Tag erkämpft werden. Die Natur verzeiht keine Fehler, man muss immer auf alles vorbereitet sein. Dass sich eine friedlich anmutende Welt von magischer Schönheit mit einem Wimpernschlag in einen Furor verwandeln kann, der alles in Frage stellt, das haben wir am eigenen Leibe erfahren.