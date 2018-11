Streitfall Garnisonkirche - Potsdam und die Geschichte

Die Dokumentation will die Diskussion um den Wiederaufbau der Garnisonkirche durch einen Rückblick auf ihre Geschichte und die Entwicklung der andauernden Debatte versachlichen. Warum ließ König Friedrich Wilhelm I. sie erbauen und wie wurde sie zur Zeit der Monarchie und in der Weimarer Republik genutzt? Wurde am "Tag von Potsdam" im März 1933 in der Garnisonkirche tatsächlich ein "Teufelspakt" zwischen Preußentum und Nationalsozialismus geschlossen? Was sind die Motive und Argumente der Befürworter und Gegner des schon lange geplanten Wiederaufbaus?