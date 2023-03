Die Ritter - Mythos und Wahrheit

"ZDF-History" wirft einen Blick in den Alltag der "Männer in Eisen". Wie und wovon haben sie gelebt? War ihr Leben wirklich voller Abenteuer und Gefahren oder fristeten viele von ihnen ein eher bescheidenes und wenig aufregendes Dasein auf zugigen Burgen?



Wie kämpfte es sich mit Schwert, Lanze und Bogen? In eindrucksvollen Computeranimationen und Reenactments erwacht die Welt des Mittelalters im Film wieder zum Leben. Die Dokumentation spürt Mythen und Legenden nach und zeigt, was belegbar ist und was ins Reich der Märchen gehört.