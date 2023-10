Israel – Gelobtes Land, bedrohter Staat

Mit dem Staat in Palästina erfüllte sich der Traum vieler Überlebender des Holocausts. Doch die Idee "Israel" ist älter. Bereits im 19. Jahrhundert gab es Forderungen nach einem eigenen, säkulären Staat für die Juden aus aller Welt. Jüdische Siedlungen in Palästina, das damals zum Osmanischen Reich gehörte, entstanden schon von vor dem Ersten Weltkrieg.



Die ersten Einwanderer trafen auf eine alteingesessene arabische Bevölkerung – neben der Koexistenz gab es auch immer wieder Konflikte. 1917 wurde Palästina von britischen Truppen erobert. Die Regierung in London stellte daraufhin in Aussicht, zionistisch gesinnten Juden in Palästina eine "nationale Heimstätte" zu gewähren.