Krimis, Heimat und Klimbim

Der Chef und seine First Lady: Klausjürgen Wussow und Gaby Dohm als Chefarzt Dr. Brinkmann und seine Ehefrau Dr. Christa Brinkmann - hier noch ganz frisch in der sechsten Folge der "Sachwarzwaldklinik".

Quelle: imago

So sind internationale Stars in deutschen Wohnzimmern zu Gast, in Ost wie West: Von "Ein Kessel Buntes" bis "Wetten, dass …?". Selbst der deutsche Humor gewinnt dank der TV-Sendungen von Otto oder Loriot an Format.



Fernsehnachrichten sind Zeugen und bisweilen Teil der Geschichte. So bei den DDR-Montagsdemonstrationen, die erst durch West-TV-Berichte im Osten bekannt werden.



"ZDF-History" blickt zurück auf 70 Jahre deutsche Fernsehgeschichte – mithilfe von prominenten Zeitzeugen wie Gaby Dohm, Ulrike Folkerts, Rainer Holbe, Oliver Kalkofe, Claus Kleber, Aram Radomski, Andreas Schmidt-Schaller, Ireen Sheer und Ingrid Steeger.