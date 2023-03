Lichtgestalten - Unbekannte Helden der deutschen Geschichte

So hat der Virologe und Politiker Rudolf Virchow mit seinem couragierten Einsatz gegen Seuchen und für Hygiene unzähligen Menschen das Leben gerettet. Bertha von Suttner erhielt für ihren Kampf gegen den Krieg als erste Frau den Friedensnobelpreis, sie hat die europäische Friedensbewegung mit initiiert. Als Generalstaatsanwalt kämpfte Fritz Bauer nicht nur für die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen, sondern auch für eine Modernisierung des Rechtswesens in der Bundesrepublik.



Der Fernseh-Entertainer Hans Rosenthal hat sich in seinem Heimatland um die Versöhnung verdient gemacht, obwohl es ihm als Juden nach dem Leben getrachtet hatte. Der Leipziger Kapellmeister Kurt Masur trug maßgeblich dazu bei, dass die friedliche Revolution 1989 in der DDR nicht in ein Blutbad mündete. Und das Forscherehepaar Özlem Türeci und Uğur Şahin hat mit der Entwicklung eines neuen Impfstoffes in Rekordzeit den Durchbruch erreicht, um die grassierende Coronapandemie wirksam einzudämmen.



Diese Lebensgeschichten stehen stellvertretend für die vielen, oft weithin unbekannt gebliebenen Menschen, die wegweisend für eine Veränderung der Welt zum Guten sind.