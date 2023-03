Spaniens Krone

Die Dokumentation erinnert an die kritischen Jahre, in denen König Juan Carlos sein Land von der Diktatur in die Demokratie führte. Sein Sohn und Nachfolger Felipe muss sich in Zeiten islamistischen Terrors und des Separatismus in Katalonien großen Herausforderungen stellen. Ausgehend vom aktuellen Geschehen, blickt der Film in die Monarchie-Geschichte zurück und ergründet die historischen Zusammenhänge.