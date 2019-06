RAF - Phantom ohne Gnade

Die Reaktion der RAF ließ nicht auf sich warten. Nach seiner Entführung war Arbeitgeberpräsident Schleyer zunächst in einer Wohnung in Erftstadt bei Köln gefangengehalten worden, sein letztes Versteck befand sich in Brüssel. Nachdem die Aktion in Mogadischu missglückt war, wurde der Arbeitgeberpräsident über die belgisch-französische Grenze gefahren und in einem Waldstück durch drei Schüsse in den Hinterkopf ermordet. Sechs Wochen nach seiner Verschleppung in Köln wurde Schleyers Leiche am 19. Oktober 1977 im Elsass gefunden. Nach dem blutigen "deutschen Herbst" löste sich während der nächsten Monate langsam die Anspannung in der Bundesrepublik. Der Terror schien Vergangenheit.