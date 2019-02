B96 - Roadtrip auf der Straße der Träume

Zum Dinner in Weiß kommen sie mit Tischen und Stühlen und speisen in weißen Kostümen selbst gemachte kulinarische Leckereien. Ein riesiges Spektakel unter freiem Himmel.



Rustikal ist dagegen die Atmosphäre am Imbissstand von Doris Seidler in Teschendorf. Direkt an der B96 gelegen, geht das Geschäft mit Thüringer Bratwürsten und Erbsensuppe aus der Gulaschkanone besonders gut. Seit Jahren steht die zierliche Frau in ihrem Verkaufsstand und bedient Trucker-Fahrer, Urlauber und Pendler. Für die Brandenburgerin ist die Straße ein Segen – knapp 50 Kilometer weiter ist die B96 für die Bewohner von Fürstenberg ein Fluch.



Bereits 2013 beantragte die "Wasserstadt" den Titel "Staatlich anerkannter Erholungsort". Eigentlich spricht nichts dagegen, denn Fürstenberg liegt inmitten von Seen und war bereits 1920 Luftkurort. Der Antrag scheiterte an der B96. Die Zuschauer treffen auf drei Männer mit technischem Sachverstand, Mitglieder der Bürgerinitiative "B96 raus". Bisher wurden 37 Möglichkeiten, die Stadt zu umfahren, diskutiert. Drei Varianten stehen noch zur Wahl.



Wofür die Fürstenberger kämpfen, ist in Neustrelitz bereits Realität: eine Umgehungsstraße durch den Ort. Auch deshalb ist die Stadt im südlichen Mecklenburg besonders bei Senioren beliebt. Die Hälfte der Bewohner ist über 50 Jahre alt, ein Drittel sogar über 60. Sie sind die Macher der Stadt, mit Salonorchester, PC-Senioren und einem aktiven Seniorenrat. Und das spricht sich rum. Immer mehr ältere Menschen kommen aus den alten Bundesländern, wie Renate Brosch. Früher wollte sie Schauspielerin werden, mit über 70 Jahren lebt sie nun ihren Traum und steht mit dem Seniorentheater auf der Bühne.



Landschaftlich ist dieser Streckenabschnitt der B96 besonders schön. Links und rechts führt sie durch den Müritz-Nationalpark. In unmittelbarer Nähe vom Tollensesee findet sich ein historisches Kleinod: das Schloss Weisdin, ein zweistöckiger Barockbau, Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut. Zwei Jahre stand es zum Verkauf, Immobilienmakler Manfred Achtenhagen ist es nun gelungen, einen Käufer zu finden. Seit vielen Jahren hat sich Achtenhagen auf den Verkauf von Gutshäusern und Schlössern in Mecklenburg-Vorpommern spezialisiert. "Nirgendwo in Deutschland gibt es diese Dichte an historischen Gutshäusern", weiß der Experte. Und auch für den kleineren Geldbeutel ist immer noch was zu haben, zum Beispiel in Groß-Schönefeld, etwas abseits der B96.



Wieder auf der Route, ist die Autorin in Neubrandenburg angekommen und in der Konzertkirche verabredet. Zweimal im Monat können Neubrandenburger und Touristen ein kleines Orgelkonzert besuchen. Kostenlos und gesponsert von Günther Weber, dem Spender der Orgel. Der Maschinenbauer aus Hessen investiert seit Anfang der 90er Jahre in Neubrandenburg und hat eine Produktion für Wurst-, Käse- und Fleischschneidemaschinen aufgebaut. 473 Mitarbeiter arbeiten am Standort, in acht Ausbildungsberufen bildet die Weber Maschinenbau GmbH aus. Er sei ein sozialer Kapitalist, erzählt man sich. Dennoch, das Geschäft muss stimmen, ansonsten wäre er nicht in Neubrandenburg geblieben. Ein Unternehmen, das Hoffnung macht, für Aufbruch steht.



Weiter geht es auf der alten Strecke der B96 durch Altentreptow. Das Leben der Menschen hier wird durch die Landwirtschaft bestimmt. Nach 25 Kilometern erreicht die Autorin Burow und trifft Frank Kurzhals, den Chef der Burower Gutsmilch GmbH. Zum Betrieb gehören über 900 Milchkühe und fast 1350 Hektar Nutzfläche. Mit dem Ackerbau wird die Fütterung der Tiere sichergestellt und mit zwei Biogasanlagen Wärme für den Ort gewonnen. Der Vater von Frank Kurzhals war der frühere LPG-Vorsitzende, hatte Mut zum Risiko und gründete 1991 den neuen Betrieb. Nun führt sein Sohn das Unternehmen weiter. Trotz konventioneller Tierhaltung produziert der Betrieb genauso wertvolle Nahrungsmittel wie die Biobauern, ist Frank Kurzhals überzeugt.



Bis an die Ostsee ist es nun nicht mehr weit. Man sieht bereits die Kirchtürme von Stralsund. Die Altstadt gehört mit den unzähligen Sehenswürdigkeiten zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im Mittelalter gegründet, war Stralsund eine der bedeutendsten Handelsstädte im Ostseeraum. In unmittelbarer Nähe zum Hafen befindet sich eine der ältesten Kneipen Europas, laut Stadtbuch im Jahr 1332 gegründet. Hanni Höppner ist seit über 20 Jahren die Wirtin und erste Frau seit Gründung der Schänke.



Das Film-Team verlässt das Festland und fährt auf der B96 über den alten Rügen-Damm. 1936/37 eröffnet, war der Damm, kombiniert mit einer Bahnstrecke, Fuß-und Radweg, die Verbindung zur Insel Rügen. Sechsmal am Tag öffnete für 20 Minuten eine klappbare Ziegelgrabenbrücke für große Schiffe. Besonders in den Sommermonaten war der Rückstau für die Autofahrer unerträglich. Deshalb ist die neue Rügen-Damm-Brücke ein Segen. Mit ihr kam der wirtschaftliche und touristische Aufschwung. Martin Steinkühler war einer der verantwortlichen Ingenieure und ist bis heute stolz, an dem Bau beteiligt gewesen zu sein. Nach nur dreijähriger Bauzeit wurde die 2,6 Kilometer lange, elegante, schiffsähnliche Brücke 2007 eingeweiht. "Das Besondere", so Steinkühler, "war die Unterstützung der Stadt und das Miteinander aller Projektbeteiligten".



Von Bergen bis nach Sassnitz, dem Ende der Fahrt, sind es nur noch 23 Kilometer. Früher endete die B96 am Hafen von Sassnitz, Sperrzone allerdings für alle DDR-Bürger. Der sogenannte "Sachsenblick" war der letzte Standort, von dem aus DDR-Bürger das Auslaufen der Fähren nach Schweden beobachten konnten. Heute endet die B96 unspektakulär in einem Kreisverkehr. Unweit davon steht das höchste Gebäude von Sassnitz, das legendäre "Rügen-Hotel". Die Fassade des neunstöckigen Hauses hat noch immer den Charme von damals. 1969 wurde das Prestigeprojekt eingeweiht. Mit über 100 Betten glich der Standard dem von Interhotels, mit Panorama-Bar, Schwimmbad und Intershop. Christine Schimanski gehörte zum jüngsten Rezeptionsteam der DDR und war bis zum Ende der DDR im "Rügen-Hotel" tätig.



Am Ende der Reise trifft die Autorin auf das junge Team von der Firma "Kutterfisch". Im Stadthafen von Sassnitz betreibt Geschäftsführer Phillipp Bruns eine kleine Markthalle mit Fischverkauf und großem Restaurant. 35 Mitarbeiter zählen zur Belegschaft, ein Team aus Rüganern und Zugezogenen. Wer von wo kommt, spielt in ihrer Generation kaum eine Rolle. Was zählt, ist ein gutes Arbeitsklima und wirtschaftlicher Erfolg.