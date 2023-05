Bremen - zwischen Hafen, Hartz und Hanse

Bremen bezeichnet sich als „City of Science“. Mehrere Raumfahrtunternehmen bauen hier Satelliten und Raketen.

Quelle: ZDF/Paul Bentzen

"Mir war gar nicht bewusst, dass Bremen so eine Rolle spielt in der Raumfahrt", sagt die 21-jährige Emma M. Im Reinraum eines Bremer Raumfahrtunternehmens übt die Werkstudentin an einem Modell, wie man Chips und Kabel an einem Satelliten anbringt.



Hätte sie die Möglichkeit, würde sie sofort zum Mond fliegen. Bremen ist für sie der erste Schritt zum Weltraum. Die Stadt ist stolz auf solche Unternehmen und bezeichnet sich auch deshalb als "City of Science". Emma kann sich eine Zukunft in Bremen in der Raumfahrtbranche gut vorstellen, nach dem Studium gibt es dort gute Jobchancen.