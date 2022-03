Die Urlaubsmacher

Marcus Bade aus Scharbeutz steckt gerade mitten in der Saisonvorbereitung, er und seine Frau sind Strandkorbvermieter: "Am 1. April dürfen wir die Körbe wieder rausstellen", bis dahin müssen alle 300 einsatzbereit sein. In der riesigen Lagerhalle des Familienbetriebes stehen dicht an dicht gedrängt Hunderte Strandkörbe. Bevor sie einzeln mit einem Kran auf den Hänger verladen und zum Strand gefahren werden, müssen sie alle überprüft werden. "Schon bei der Einlagerung im Herbst haben wir die Körbe gereinigt", sagt Bade. "Aber bevor sie rausgehen, muss ich mir jeden noch mal genau anschauen." Was kaputt ist, landet in der betriebseigenen Werkstatt. Hier reparieren Marcus und sein Schwiegervater, bessern aus, verpassen den Körben einen neuen Anstrich oder beziehen die Sitze neu. 2011 übernahm der 48-Jährige einen Strandkorbbetrieb in Timmendorfer Strand. Oberste Priorität für den ehemaligen Soldaten und seine Familie: dass seine Gäste Erholung und Entspannung am Strand finden. "Wenn ich das erreicht habe, freue ich mich, dass ich das meinen Gästen bieten kann."



In den Bergen ist nach der Saison vor der Saison. Die letzten Skifahrer und Tourengeher sind gerade verschwunden, da beginnt auf den Berghütten in Deutschland schon die Vorbereitung auf die Sommersaison. Benni Smogavc und Melanie Paravano hatten nur ein paar Wochen Zeit, um sich von der Wintersaison zu erholen. Jetzt laufen schon wieder die Vorbereitungen für den Ansturm der Wandertouristen. Die beiden müssen ihre Hütte grundreinigen und allerlei Reparaturarbeiten erledigen, Zimmer und Lager neu streichen und neue Vorräte aus dem Tal rauf auf die Hütte schaffen. Um den erhofften Ansturm zu Ostern bewältigen zu können, produzieren Benni und Melanie auch eines der beliebtesten Hüttengerichte auf Lager: Knödel. Bis zu 800 Stück werden vorgekocht und per Hand geknetet, die Hüttenküche verwandelt sich dann in eine riesige Knödelfabrik. So wollen sie für den erwarteten Touristenansturm gerüstet sein.



Auch an der Mecklenburgischen Seenplatte bereitet man sich auf die Osterurlauber vor. Mit ihren über 1000 Seen ist die Region ein Paradies für alle Wasser- und Naturliebhaber. Und Urlaub auf einem Hausboot boomt. Gut für die "Marina Wolfsbruch", wo Doreen Block für knapp 60 solcher Hausboote zuständig ist. Seit November lagen fast alle Boote auf dem Trockenen. Bevor sie zurück ins Wasser dürfen, müssen sie jetzt gewartet und gestrichen werden. Danach wird jedes einzelne Teil kontrolliert und im Zweifel ausgetauscht. Denn "Sicherheit hat hier oberste Priorität. Wenn die Boote an Land sind, lässt sich einfach was austauschen. Wenn sie im Wasser liegen und was kaputtgeht, ist das viel schwieriger", sagt Doreen Block. Bis zum Saisonstart im April muss alles startklar sein, denn dann kommen die Urlauber.



Eine "ZDF.reportage" über die Ferien-Vorbereitungen in den deutschen Urlaubsgebieten.