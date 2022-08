Ibiza - Promis, Party und Probleme

"Wenn dir nach tanzen zumute ist, tanze! Wenn du dir die Klamotten vom Leib reißen willst, dann mach' das. Genieße das Leben, egal was alle anderen denken. Das ist Ibiza!" So umschreibt Tina Brummer ihr Ibiza Gefühl. Auf einer traumhaften Bootsfahrt entlang der Küstenlinie knüpft die Alleinreisende sofort Kontakte, sie taucht ein in das Party-Leben und genießt den Glamour der Strandklubs:



Denn Ibiza ist die Partyhochburg für Millionen Feierfreudige. Die Klub-Betreiber überbieten sich mit erstklassigen DJs, fulminanten Shows und exzentrischer Dekoration. Der deutsche DJ Defex alias Franz Hager tritt im "Ibiza Rocks Hotel" auf - eine der hochkarätigen Party-Locations. Tausende Partygänger werden erwartet. Für den DJ ist klar: "Handbremse gibt's keine!"



An einem der teuersten Jachthäfen Europas bringt Jacht-Maklerin Claudia Hörath Luxusschiffe an die Schönen und Reichen. Leihweise – denn weil alle Liegeplätze bereits ausgebucht sind, lohnt der eigene Jacht-Besitz nicht. Trotzdem haben die Kunden von Claudia Hörath ganz bestimme Wünsche und Vorstellung – und es darf auch gerne mehr sein.



Der Touristenansturm hat auch Schattenseiten. Die natürlichen unterirdischen Süßwasserspeicher sind dem Durst der Menschenmassen nicht gewachsen. Ihre Plünderung sorgt dafür, dass sie leerlaufen und die Becken versalzen. Mit findigen Ideen und großem Mut kämpft der deutsche Ingenieur Stefan Maier um Ibizas Grundwasser. Denn: "Wir müssen arbeiten, und zwar flott!"



Die "ZDF.reportage" begleitet Urlauber und Tourismus-Macher auf der Balearen-Insel Ibiza und zeigt den Umgang mit Problemen durch den Touristenansturm.