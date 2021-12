Kein Nachbar in Sicht

Für kein Geld der Welt würde Jürgen Grosser seine Insel verkaufen. 15 Millionen Euro hat man ihm schon für seine Insel geboten, er hat die Interessenten gar nicht erst an Land gelassen. Er lebt auf Ziegelwerder, einer privaten Insel im Schweriner See. Der 73-Jährige bewirtschaftet seinen Hof noch ganz allein, erntet jedes Jahr in mühevoller Handarbeit kiloweise Obst. Doch nun machen ihm ungebetene Inselgäste das Leben schwer: Wildschweine.



Zwischen Hiddensee und Rügen liegt die Privatinsel Öhe. Seit 700 Jahren ist das Eiland in Familienbesitz. Hier leben Mathias und Nicole Schilling gemeinsam mit ihren beiden Töchtern. Hier erfüllen sie sich ihren Traum von einer Bio-Rinderzucht. Das Salzwiesenfleisch wird zur Grundlage mehrerer erfolgreicher Geschäftsideen. Die neusten Bewohner auf der Insel: Wasserbüffel. Nicht ungefährlich, die Tiere sind äußerst sensibel.



Tobias Schlenker wacht als Kastellan über die einzige Insel im Starnberger See – die Roseninsel. Er, sein Partner Manni und ihr Hund Josias sind die einzigen Bewohner dort. Im Sommer wird die Insel von Touristen regelrecht überrannt. Nach Saison-Ende beginnt für das Paar die erholsame ruhige Zeit auf der Insel. Dann haben sie ihre exklusive Heimat wieder für sich.



Farhad Vladi handelt seit 50 Jahren mit Privatinseln. Rund 3000 hat er bislang verkauft und Tausende mit eigenen Augen gesehen, von Kanada über die Seychellen bis Neuseeland. Ein Kleinod auf dem Rhein soll den Besitzer wechseln, doch strenge Naturschutzregeln machen den Verkauf kompliziert. Makler Vladi vermittelt.



Eine ZDF.reportage übers Inselleben.