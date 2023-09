Streife auf Mallorca

Die spanischen Beamten und ihr deutscher Kollege haben in der Saison alle Hände voll zu tun. Millionen Deutsche kommen jedes Jahr nach Mallorca und viele davon pilgern an den Ballermann. Ein Einsatz unter Palmen, der es bei 40 Grad Hitze in sich hat. "Der Lärm, die Musik der Schinkenstrasse, die vielen Besoffenen, die Hitze. Der Dienst ist schon anstrengend", erklärt Torsten Obst. Ein Dienst, den er mit Dienstwaffe und in regulärer deutscher Polizeiuniform absolviert. Seine Uniform ist für viele Touristen eine Art Erkennungszeichen, so auch für zwei junge Männer aus Deutschland, die gerade in einer Nebenstraße der Schinkenstrasse ausgeraubt wurden. "Ich drehe mich um und dann war das Geld weg", schildert ein Opfer den Taschendiebstahl, den Torsten Obst aufnimmt. "Das Geld siehst du nie wieder", stellt der lapidar fest.



So wie diesen beiden geht es vielen, die am Ballermann jeden Tag und jede Nacht beklaut werden. "Wo viele Touristen sind, da sind viele Täter und viele Opfer", sagt Torsten Obst, der seit über 30 Jahren Polizeibeamter ist. "Das ist in Deutschland genauso wie in Mallorca so. Nur hier passieren einfach mehr Fälle auf engem Raum und einige Touristen sind auch sehr blauäugig", fügt er hinzu.



"Es gibt hier eine Art Taschendieb Mafia", erklärt ein Partypromoter, der hier arbeitet. "Die sind alle gut organisiert und haben ihre Opfer schnell im Blick." Vor allem nachts, wenn die jungen Leute ins Meer baden gehen und all ihre Habseligkeiten am Strand liegen lassen. "Dann sind sie leichte Opfer der Taschendiebe, besonders neueste Handys sind hoch im Kurs", sagt Torsten Obst, während er in einer Nachtschicht einem dieser Opfer hilft. Diesmal ist es ein junges deutsches Paar, das um 4 Uhr morgens schwimmen wollte und beklaut wurde. Geld weg, Handy weg.



Die Erfahrungen mit der grenzüberschreiten, polizeilichen Zusammenarbeit, an der sich 11 EU-Mitgliedsstaaten beteiligen, sind über die Jahre hinweg durchweg gut. Auch viele Touristen finden die deutschen Polizeibeamten in "Malle" gut. "Ich finde, das gibt mehr Sicherheit und man hat einen Ansprechpartner", stellt ein deutsches Ehepaar fest. Auch die spanischen Beamten sind froh über die Unterstützung der deutschen Beamten, die vor allem die Sprachbarrieren überwinden helfen.



Was Torsten Obst und seine spanischen Kollegen im Dienst unter Palmen jeden Tag erleben, zeigt die "ZDF.reportage: Streife auf Mallorca – Zoff am Ballermann".