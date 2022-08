Akte UFO: Rätselhafte Hotspots

Hinter rätselhaften Kornkreisen und anderen Phänomenen vermuten manche Ufologen Außerirdische.

Quelle: ZDF/Eyewitness UFO (Saloon) Productions Inc.

Rätselhafte Kornkreise, bizarre wiederkehrende Lichter über Norwegen sowie an Urlaubsorten am Pazifischen Ozean, die von UFOs regelrecht umschwirrt zu werden scheinen: Weshalb ereignen sich gerade dort häufig diese geheimnisvollen Phänomene?



Unerklärliche Objekte und Lichter, die immer wieder in bestimmten Gebieten weltweit auftauchen, beschäftigen die Menschen vor Ort. Augenzeugenberichte beschreiben diese ungewöhnlichen Phänomene am Himmel und wie sie das Leben der Betroffenen veränderten.



An Weihnachten im Jahr 1964 geschieht in der britischen Kleinstadt Warminster etwas Ungewöhnliches. Die Bevölkerung registriert seltsame Geräusche, deren Ursache sich nicht erklären lässt. In den folgenden Jahren berichten die Bewohner immer wieder von diesen Geräuschen, sogar von einer Vielzahl außerirdischer Raumfahrzeuge ist die Rede. Ist Warminster gar ein UFO-Hotspot?