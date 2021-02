Wissenschaftler machen eine Reise durch die geheimnisvollen Tiefen unseres Sonnensystems. Mit leistungsstarken Teleskopen und Raumsonden loten sie die Grenzen neu aus. Was verbirgt sich jenseits der Heliopause?



Könnte ein bislang unentdeckter "Brauner Zwerg" die Gravitationsverhältnisse in der Oortschen Wolke so durcheinanderwirbeln, dass gefährliche Geschosse Richtung Erde gefeuert werden? Wissenschaftler suchen nach Antworten - am äußersten Rand des Sonnensystems.