Er nannte sich "König von Schottland", bezeichnete Hitler als Vorbild und gehört zu den brutalsten Gewaltherrschern des afrikanischen Kontinents: Idi Amin, ehemaliger Präsident von Uganda (1971-1979). Während seiner Diktatur stürzt das Land in eine Wirtschaftskrise, Hunderttausende Menschen werden verfolgt und getötet. Stets an seiner Seite: Madina Amin. Die Ex-Tänzerin avanciert zur beliebtesten von vielen Ehefrauen des Diktators. Welche Rolle spielte Madina Amin während der blutigen Herrschaft ihres Mannes? Was wusste sie? Wie beurteilt sie heute seine brutale Regierung, seine Unbarmherzigkeit, die schrecklichen Morde innerhalb der Familie? Wie ist ihr Leben im Exil als geächtete Witwe?