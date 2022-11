Die Kinder von Lügde: Kein Freund und Helfer

10./11. Januar 2019: Am 10. Januar wird Heiko V. verhaftet. Er legt später ein Teilgeständnis ab. Am 11. Januar wird Mario S. auf dem Campingplatz festgenommen. Die Polizei beschlagnahmt 14 PCs und weitere Datenträger aus dem Keller seiner Wohnung in Steinheim.



30. Januar 2019: Die Öffentlichkeit wird über den Missbrauchsfall informiert – die Rede ist von 23 Opfern, Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren und von über 1000 Einzeltaten.



1. Februar 2019: Das Innenministerium NRW ordnet an: Die Kreispolizei Lippe muss die gesamten Ermittlungen an die Polizei Bielefeld abgeben.



11. Februar 2019: Der Leiter des Jugendamts Hameln-Pyrmont wird suspendiert. Er hat in einer Akte nachträglich einen Vermerk ergänzt und zurückdatiert. Landrat Bartels gibt zu: Acht Wochen hat sich kein Fachdienst um das Pflegekind gekümmert. Die Zahl der Verdächtigen steigt auf sechs. Eine Person soll für Mario S. Daten gelöscht haben. Gegen zwei Eltern wird wegen Beihilfe ermittelt.



21. Februar 2019: Erst jetzt gibt Innenminister Reul bekannt, dass 155 CDs/DVDs an Beweismitteln bei der Kreispolizei Lippe verschwunden sind. Die Polizei hatte den Verlust bereits am 30. Januar bemerkt, die Staatsanwaltschaft wusste davon seit dem 13. Februar.



22. Februar 2019: Das Auto von Andreas V. wird beschlagnahmt. In seinem Wohnwagen werden weitere 131 CDs, ein Computer und eine Festplatte gefunden. Es werden Bauzäune aufgestellt, um die Parzellen von V. und Mario S. zu sichern. Landrat Axel Lehmann suspendiert als erste Konsequenz Lippes Kripo-Chef.



26. Februar 2019: Innenminister Reul versetzt Lippes Polizeidirektor. Es taucht ein siebter Beschuldigter auf – ein 16-Jähriger aus dem Umfeld des Campingplatzes soll Kinderpornos besitzen. Möglicherweise ist er selbst auch Missbrauchsopfer.



27. Februar 2019: Die bisher größte Durchsuchungsaktion auf dem Campingplatz startet. Ein Team aus 15 Spezialisten räumt drei Tage lang die Parzellen von V. und S. leer. Sie finden neue Beweismittel.



14. Mai 2019: Die Detmolder Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Andreas V. und Heiko V. Mit Verzögerung folgt die Anklage gegen Mario S. am 23. Mai.



27. Juni 2019: Prozessauftakt: Erleichterung unter allen Prozessbeteiligten: Überraschend legen alle drei Angeklagten am ersten Verhandlungstag Geständnisse ab. Damit müssen die Kinder nicht mehr zwangsläufig aussagen. Die Jugendschutzkammer möchte dennoch einige im Saal befragen, um sich einen Eindruck davon zu machen, wie es den Opfern heute geht. Die Kinder können dies aber frei entscheiden.



17. Juli 2019: In einem separaten Termin fällt das Urteil gegen Heiko V. Der 49-Jährige aus Stade wird zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Er kann das Gericht als freier Mann verlassen. Die Nebenklägerin – eine heute 19-jährige Frau – nimmt das Urteil fassungslos im Saal entgegen. Die Staatsanwaltschaft geht einen Tag später in Revision. Das Urteil wird öffentlich heiß diskutiert. Die Meinungen gehen weit auseinander.



21. August 2019: Während der Prozess in vollem Gange ist, hat der Untersuchungsausschuss zum Fall Lügde seine Arbeit aufgenommen. Dieser soll die Rolle der Behörden und der Politik klären.



5. September 2019: Urteilsverkündung: 13 Jahre Haft für Andreas V. und 12 Jahre Haft für Mario S. lautet das Strafmaß des Gerichts. Für beide ordnet die Jugendschutzkammer die anschließende Sicherungsverwahrung an.



Dezember 2019: Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren wegen Strafvereitelung gegen einen pensionierten Polizisten aus Blomberg ein. Dem Ex-Polizisten wurde vorgeworfen, einen Hinweis gegen Andreas V. aus dem Jahr 2016 nicht weitergeleitet zu haben.