Die Macht der Emotionen: Heilung

Um die verschiedenen Therapieansätze besser durchführen zu können, wird auch intensiv an den Ursachen und Wirkmechanismen der psychischen Störungen geforscht. Eine Studie an finnischen Gefängnisinsassen, die in der Vergangenheit gewalttätig waren, zeigt, wie sehr sich die Muster ihrer Gehirnaktivitäten von denen anderer Menschen unterscheiden. Eine weitere Forschung in Genf will sogar zeigen, dass sich traumatische Ereignisse bis in unsere Gene einbrennen. Die Hoffnung der Forscherinnen und Forscher ist, solche Störungen frühzeitig erkennen und therapieren zu können.



"Die Macht der Emotionen" ist eine Entdeckungsreise in die menschlichen Gefühlswelten. Die Reihe zeigt weltweite Forschungsansätze, die unsere Gefühle besser verständlich machen wollen.