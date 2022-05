Die Macht der Emotionen: Mensch und Maschine

Ob die synthetischen "Wegbegleiter" das Herz ihrer menschlichen Besitzer erobern können, hängt aber nicht nur von einem ansprechenden Äußeren ab. In Frankreich bringt ein Forscherteam Robotern bei, wie man Emotionen in sozialen Interaktionen erkennen und einordnen kann. Dabei greifen sie auf das Lernverhalten von Kleinkindern zurück.



Die größte Hürde bleibt am Ende die realistische Kommunikation über Sprache. Der Schlüssel zum perfekten Androiden liegt dabei in der Fähigkeit, die feinen Nuancen unserer Gefühle glaubhaft in einem Gespräch abbilden zu können. Die Forschung in Frankreich, Japan und den USA steht in den Startlöchern und kann bereits jetzt erstaunliche Maschinen präsentieren.



"Die Macht der Emotionen" ist eine Entdeckungsreise in die menschlichen Gefühlswelten. Die Reihe zeigt weltweite Forschungsansätze, die unsere Gefühle besser verständlich machen wollen.