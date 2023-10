Drogen-Land - Provinz im Rausch: Cannabis an der Küste

Der Film zeichnet ein Bild des Cannabishandels und Cannabiskonsums in

Nordwestdeutschland und erklärt, warum die Droge bei Konsumenten in Deutschland so populär ist. Auch wird der Frage nachgegangen, ob und wie sich die Probleme verändern, wenn die geplante Legalisierung umgesetzt wird.



Die Reihe "Drogen-Land - Provinz im Rausch" beleuchtet Drogen-Szenen in den ländlichen Gebieten Deutschlands. Die erschreckende Erkenntnis: Nicht nur in den Hotspots der großen Städte, sondern auch in der deutschen Provinz nehmen die Probleme im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Drogen rasant zu.