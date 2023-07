Drogengeld und Terror - Die USA gegen die Hisbollah

Wie hängen die Akteure der Hisbollah zusammen? Weltweit wird ermittelt.

Die Geschichte von "Projekt Cassandra" beginnt 2008. In einer streng geheimen Einrichtung in Virginia will die US Drug Enforcement Administration (DEA) den illegalen Handel aufdecken, der jährlich 1 Milliarde Dollar in die Kassen der Hisbollah schaufelt. Die DEA wusste, dass die Hisbollah Kokainhandel betreibt und Geld für Kartelle wäscht, um ihre militärischen und terroristischen Aktivitäten zu finanzieren.



Sechs Jahre später war die DEA mithilfe von in- und ausländischen Sicherheitsbehörden und Hunderten von Vermögenswerten, die über den Libanon, Südamerika und Europa verteilt waren, so weit, die Führer des Drogenrings der Hisbollah zu verhaften und alle Bankkonten zu beschlagnahmen.



Es hätte die größte Erfolgsgeschichte der DEA seit der Gefangennahme von Pablo Escobar etwa zwei Jahrzehnte zuvor werden können. Doch als die Agenten der DEA die Erlaubnis haben wollten, erhielten sie die für sie wohl unwahrscheinlichste Antwort: "Nein."



Mit exklusivem Zugang zu DEA-Agenten, ehemaligen Hisbollah-Agenten, Ermittlungsjournalisten, ehemaligen Mossad-Agenten und ehemaligen US- Regierungsbeamten beleuchtet der Film die dramatische und bis dato unerzählte Geschichte hinter dem wohl heikelsten geopolitischen Thema unserer Zeit - dem Atomabkommen mit Iran.



Angesichts der Feindschaft zwischen den USA und Iran, wirft der Film auch kritische Fragen auf: Welchen Preis haben die USA dafür bezahlt, um die Verbreitung von Atomwaffen im Mittleren Osten zu stoppen? Welchen Preis zahlen wir, wenn politische Interessen die Rechtsstaatlichkeit ausstechen?