Fünf Jahre ZDFinfo

Zum fünfjährigen Sendejubiläum bringt ZDFinfo zudem eine Vielzahl neuer Programmhighlights an den Start. So ist am Dienstag, 6. September 2016, 1.05 Uhr, erstmals die neue Folge "Bandenboss Hadida" aus der Reihe "Überführt" mit Joe Bausch zu sehen. Der erfahrene Knastarzt und Schauspieler trifft einen "Killerboy" und langjährigen Straftäter, der den Absprung geschafft hat und heute auf Berliner Theaterbühnen steht. Am Mittwoch, 7. September 2016, 21.55 Uhr, hat die dreiteilige Reihe "Krieger" Premiere in ZDFinfo. Protagonisten heutiger und früherer Kriege berichten bis kurz nach Mitternacht schonungslos über ihre Erlebnisse – für "Vaterland und Ehre" im "Albtraum Schlachtfeld". Und am Samstag, 11. September 2016, sind ab 20.00 Uhr erstmals alle sechs Folgen der ZDFinfo-Doku-Reihe "Geheimnisse der digitalen Revolution" zu sehen.