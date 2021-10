Gutachterfalle - Die Macht der Experten

Die investigative Dokumentation von Andreas Baum entlarvt ein Gutachter-System, das in vielen Fällen nur scheinbar von Sachverstand geprägt und eher auf Profit ausgerichtet ist. Wenn die Wünsche der Auftraggeber Priorität haben und neutrale Expertisen nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle spielen, dann hat auch Korruption leichtes Spiel.



So konnte ein Frankfurter Oberstaatsanwalt mehr als zehn Jahre lang Gutachten an Firmen eines alten Schulfreundes vergeben – und kassierte kräftig mit. Dabei gehörte die Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen zu seinen Hauptaufgaben. Der Fall Alexander Badle machte 2020 Schlagzeilen und beschäftigt jetzt seine früheren Kollegen und das Gericht. Im Film von Andreas Baum äußert sich Badles Anwalt ausführlich und spricht auch über das weitgehend unkontrollierte Gutachter-System in Deutschland.



Insider packen aus, sie verraten unterschiedlichste Tricks und erläutern, wer falsche Gutachten erstellt, wer davon profitiert - und wer die Leidtragenden sind. Ein Film über die Macht der Gutachter und Machtmissbrauch.