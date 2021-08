Hausmädchen Online - Moderne Sklaverei in Kuwait

Kriminelle missbrauchen von großen Tech-Konzernen promotete Apps und soziale Netzwerke für Menschenhandel.

Quelle: ZDF/Ramsey Denison

Tech-Giganten wie Google, Apple oder Facebook ermöglichen durch Apps wie "4Sale" den Menschenhandel im Internet. In Kuwait boomt so das Geschäft moderner Sklavenhändler. Opfer sind vor allem Frauen und junge Mädchen, die als Angestellte dritter Klasse gelten.

Viele dieser zum Teil minderjährigen Frauen aus verschiedenen Teilen der Welt ahnen dabei nicht, dass sie wie Ware gehandelt und von einer saudischen Familie in die nächste weiterverkauft werden. Bei Dienstbeginn werden ihnen die Ausweispapiere abgenommen, das Haus ihrer Arbeitgeber dürfen sie nicht verlassen, die Bezahlung ist minimal.