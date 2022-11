Liebe und Sex in Polen

Es ist selten, dass in der katholischen Kirche offen über Sex gesprochen wird. Eine Ausnahme bildet Pater Piotr Slizewski. Er dreht Filme über Fremdgehen und Masturbation und wie der Mensch sich aus den Fesseln der sexuellen Sucht lösen kann, um in Einigkeit mit der Bibel Sex zu haben.



Apropos Fesseln: Die japanische Fesselkunst Shibari hat eine kleine, aber sehr aktive Szene in Polen. Ganraptur und seine Freundin Slaneesh – unter diesen Namen kennt man sie in der Szene - geben landesweit Shibari-Workshops. Ein Seminar in Warschau vermittelt Einblick in die Fesselkunst. Was fasziniert die Teilnehmenden an Shibari, und was macht sie dabei an?



Wie wollen wir lieben? Die Sehnsucht nach Glück ist universell, aber die Wege dorthin sind schmerzhaft und bewegend, überraschend und skurril.