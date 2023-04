Das erfahren die Hoteltester Monica Galetti und Giles Coren am eigenen Leib. Auch in dieser Folge der Doku-Reihe packen sie beherzt mit an: Sie befreien Wege des Resorts von Sand, unterstützen das Küchenteam und leiten sogar eine Kameltour.



Doch natürlich haben die beiden auch die Gelegenheit, die beeindruckende Anlage aus Gästeperspektive kennenzulernen. Alte arabische Festungsbauten inspirierten die Architektur des Wüsten-Resorts. So erinnert es mit seinen in klassischer Lehmbauweise errichteten Villen und Torbögen an die Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Und die Hotelbetreiber und engagierten Mitarbeiter tun alles dafür, um auch den verwöhntesten Gästen jeden Wunsch von den Augen abzulesen.