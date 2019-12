Metropolen in Gefahr: Tokio gegen das Mega-Beben

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent wird in den nächsten 30 Jahren ein Mega-Erdbeben erwartet. Fieberhaft suchen Forscher nach Möglichkeiten, ihre Stadt gegen die Folgen des Klimawandels und gegen die Vernichtung durch Erdbeben zu schützen.



Die dreiteilige Dokumentationsreihe beschäftigt sich mit der außergewöhnlichen geografischen Lage der Küstenstädte New York, Tokio und Venedig. Ihre Bebauung war schon immer eine technische und städteplanerische Herausforderung - doch heute werden sie zudem durch die Folgen des Klimawandels mehr bedroht als andere Metropolen der Welt. Wissenschaftler und Architekten geben Einblick in erstaunliche Projekte, die diese Städte doch noch retten sollen.