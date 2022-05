Einen Monat nach Hurrikan Sally müssen immer noch über 500 Boote geborgen werden.

Quelle: ZDF/Renowned Films Limited and Weather Salvage (Saloon) Productions Inc.

In Florida ist Schiffsberger Chris Ward noch immer mit den Bootsschäden, die Hurrikan Sally hinterlassen hat, beschäftigt. In dieser Folge geht es um ein großes Segelboot - gestrandet mitten in einem Vorgarten.



Das Team um Phil Risko ist vor New Jerseys Küste auf Schatzsuche. Taucher haben ein mysteriöses, riesiges Ding aus Metall entdeckt. Keiner der Seemänner ahnt, was es ist – und ob der Einsatz Profit bringt.



Extremwetter, Stürme und Tornados auf hoher See nehmen ständig zu und sind für die Schifffahrt ein riesiges Problem. Ein Grund, warum Marine-Bergungsmannschaften einen regelrechten Boom erleben. Wenn die Natur zuschlägt, Schiffe bersten und kentern, sind sie die letzte Rettung. Die Reihe "Mission Schiffsbergung" begleitet die besten Bergungsteams der Welt bei ihrem Wettlauf gegen Zeit, Wetter und Stürme.