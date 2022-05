Mission Schiffsbergung - Wracktaucher im Einsatz: Letzte Chance

Die gekenterte "Golden Ray" hat über 4000 Autos an Bord, die einzeln geborgen werden müssen.

Quelle: ZDF/Renowned Films Limited and Weather Salvage (Saloon) Productions Inc.

In Südengland soll ein Team von Bergungsprofis eine defekte Kühlvorrichtung ausbauen. Aber die steht schon unter Wasser und hat ein Leck. An der Küste Georgias laufen die Arbeiten an der "Golden Ray". Kontrolliert von der Küstenwache. Es geht um Umweltschutz.



Die Schiffsberger müssen die Vorschriften zum Schutz der Umwelt beachten. Sie installieren ein riesiges Netz, das die Wrackteile am Abtreiben hindern soll und so Küstengebiete schützt.



Die Bergungsprofis aus England sind bereits Jahrzehnte im Geschäft. Sie haben viel Erfahrung, die sie jetzt auch benötigen: Der Ausbau einer Kühlvorrichtung macht mehr Probleme als geplant. Und salziges Seewasser dringt so schnell in das Schiff ein, dass die Crew sogar um ihre Sicherheit fürchten muss.