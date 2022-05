MIt welcher Technik kann der Schlepper am schnellsten aus der Wasserstraße geborgen werden?

Quelle: ZDF/Renowned Films Limited and Weather Salvage (Saloon) Productions Inc.

Notfall vor der Delaware Bay: Ein gesunkener Schlepper blockiert eine wichtige Wasserstraße und muss sofort geborgen werden. Das Team um Phil Risko hat nur drei Tage Zeit für die Bergung.



In Florida wollen Chris Ward und sein Team zwei Boote, die Hurrikan Sally beschädigt hat, an nur einem Tag bergen. Aber das zweite Boot steckt im Schlamm fest und lässt sich nicht heben. Dem Team bleiben nur noch zwei Stunden Tageslicht, bevor sie aufgeben müssten.



Das Dezemberwetter vor der Ostküste gefährdet die Taucher bei der Bergung des versunkenen Schleppers. Heftige Gezeiten und aufgewirbelter Meeresboden können schnell zu Orientierungslosigkeit der Taucher führen. Das Team um Phil Risko arbeitet mit einer neuen Tauchergruppe zusammen. Die Zeit drängt – doch der Cheftaucher will seine Männer keinem lebensgefährlichen Tauchgang aussetzen.



In Pensacola, Florida, kämpft die Crew um Chris Ward ebenfalls mit dem Zeitdruck. Der zweite Auftrag des Tages ist komplizierter als gedacht. Das Boot steckt meterhoch im Schlamm fest. Der Bergungstaucher muss Hebesäcke darunter befestigen, bevor es dunkel wird – aber er kann unter Wasser so gut wie nichts sehen.