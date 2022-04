Mission Trinkwasser

Das geowissenschaftliche Team untersucht Sedimentproben des Ozeanbodens, um mögliche Offshore Süßwasser-Vorkommen nachzuweisen.

Quelle: ZDF/Hannes Schuler

Doch es ist auch eine Reise in die Vergangenheit. Kann das alte Wissen der Vor-Inka-Kulturen die Wüstenhauptstadt Lima vor dem Durstkollaps retten?

Das hochmoderne Forschungsschiff "Sonne" sticht in See, um eine bisher unbekannte Süßwasserquelle ungeahnten Ausmaßes zu erforschen.



In Niedersachsen folgt der Film Deutschlands erstem Moor-Förster, Ludwig Stegink-Hindriks. Denn Moore können weit mehr als Kohlendioxid speichern.

Unweit des renaturierten Hochmoors wagt das Team von Nico Deus ein gewagtes Helikoptermanöver, um herauszufinden, wie weit das Meerwasser unterirdisch ins Land drückt. Denn steigende Meeresspiegel bedrohen weltweit und auch zunehmend in Deutschland die küstennahen Grundwasservorkommen.