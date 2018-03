Ermittler bei der Mord-Kommission - für viele Menschen ist dieser Beruf interessant, spannend und aufregend. Doch wie wird man Mord-Ermittler?



Was genau macht man da? Und wie geht man mit dem täglich Erlebten um? Fragen, die den Frauen und Männern von der Mord-Kommission immer wieder gestellt werden.



In unserer Reportage-Serie "Mördern auf der Spur" begleiten wir Kommissare und Kommissarinnen sowie Ermittler und Ermittlerinnen bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre geheimen Ermittlungsakten, zeigen uns Tatortfotos, Polizei-Videos und Obduktionsberichte. Sie fahren an Leichenfundorte und berichten, wie sie den Tätern auf die Spur kamen. Eine neue spektakuläre Sendereihe, die nichts für schwache Nerven ist.