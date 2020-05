Mohammed bin Salman - Kronprinz mit zwei Gesichtern

Mit einer geschickten Intrige entreißt Mohammed bin Salman seinem Cousin die Macht, gewinnt den Segen des amtierenden Königs Salman und tritt die Thronfolge an. Seitdem sorgt MBS regelmäßig weltweit für Schlagzeilen: mit der Aufhebung der Fahrerlaubnis für Frauen und der Absetzung der Religionspolizei zum Beispiel. Er wolle einen moderaten Islam fördern und die saudische Gesellschaft modernisieren. Gleichzeitig räumt er Konkurrenten gnadenlos beiseite, auch in der eigenen Familie, um seine Macht zu demonstrieren.



Er sucht den Schulterschluss zu Präsidenten wie Donald Trump und Wladimir Putin, zettelt Konflikte mit dem Jemen und Katar an und schreckt nicht davor zurück, Kritiker ins Gefängnis zu stecken oder töten zu lassen.