Mehr als acht Jahre lang sorgte der Mordfall Meredith Kercher immer wieder für Schlagzeilen. Zweimal wurde Amanda Knox dafür verurteilt und dann im März 2015 in letzter Instanz freigesprochen. Die Dokumentation erzählt noch einmal das Justizdrama, das in Italien dem Aufsehen erregenden Mord an der britischen Austauschstudentin folgte.