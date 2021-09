Bei der Fahndung nach dem Mörder kommt 1881 auch ein Phantombild zum Einsatz.

Quelle: ZDF/3DD Productions

Eine große Fahndung läuft an, mit einem der ersten Phantombilder der Geschichte. Gesucht wird der 21-jährige Percy Lefroy Mapleton. Als die Polizei ihn verhaftet, offenbart sich ein Abgrund. Mapleton lebt in einer Welt aus wirren Fantasien und seinen eigenen Lügen.



Im 19. Jahrhundert beginnt der Siegeszug der Eisenbahn. Auch in Großbritannien ändert sich das gesellschaftliche Leben für immer. Doch der Einzug der Eisenbahn hat auch Schattenseiten: Er schafft neue Möglichkeiten für skrupellose Verbrecher.