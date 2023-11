Sandra kümmert sich um ihren behinderten Sohn, abends tritt sie als "Miss Belarus" auf.

Quelle: ZDF/Mikhail Lebedev

Alles investiert sie in ihre Kinder: in Unterhalt, Spielzeug und eine russisch-patriotische Erziehung. Die Krim ist heute sehr pro-russisch geprägt. 90 Prozent der Urlauber kommen aus Russland. 60 Prozent der Krimbevölkerung sind Russen. Das war nicht immer so.



Bis ins 19. Jahrhundert dominierten auf der Halbinsel die Krimtataren. Eine über 100 Jahre gezielte Russifizierung, durch die Vertreibung der Krimtataren und Ansiedlung von Russen, machte die Krim "russisch". Der Krimtatar Adzhi Ajga ist in den 90ern in das Land seiner Ahnen zurückgekehrt. Seitdem kämpft er gegen die Anfeindungen der anderen Krimbewohner, um aber gleichzeitig mit russischen Urlaubern seinen Lebensunterhalt zu verdienen.