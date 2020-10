Es ist eine Pflicht für Moslems, einmal im Leben nach Mekka zu reisen. Die Pilgertouren sind längst ein lukratives Geschäft für Saudi-Arabien geworden. Seine heiligen Stätten wie Mekka und Medina verleihen dem Land eine beträchtliche Macht in der islamischen Welt. Sinan Can reist in beide Städte, diskutiert mit Pilgern und Anwohnern und bereitet sich auf die Umrundung des wichtigsten Heiligtums des Islam vor: der Kaaba.